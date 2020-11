153 entrants étaient en lice sur le Super MILLION$ et le Français Sébastien Grax a réussi à tirer son épingle du jeu. Il y avait pourtant du beau monde en table finale sur ce tournoi comme Chris Rudolph qu’il a dominé en Heads-up mais aussi le redoutable Ludovic Geilich au palmarès bien garni. Ce dernier termine 4e pour 150.212$ de gains. Bertrand « ElkY » Grospellier finit 5e pour 116.505$, un joli gain. Elio Fox termine à la 6e place pour plus de 90.000$. Les 21 derniers joueurs sont entrés dans l’argent et ont encaissé au minimum 18.128$. Joao Vieira, Matthias Eibinger, Stephen Chidwick et David Peters ont réussi à prendre une des places payées.



Sébastien Grax, un joueur en pleine ascension