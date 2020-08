WSOP Online : Sébastien Grax tout proche du titre

Sur les WSOP Online qui se déroulent en ce moment, l’ancien footballeur Sébastien Grax a signé, le 9 août, une belle performance en prenant la troisième place d’un tournoi à 1.500 dollars de droit d’entrée pour 236.188 $ de gains. Clément Tripodi, un autre français, a atteint la table finale.

En ce moment les Français enchaînent les résultats sur les WSOP Online qui se déroulent sur le site de GGPoker. On a pu vibrer grâce aux performances de Pierre Merlin qui a manqué d’un cheveu le titre ou encore avec Jimmy Guerrero qui a signé deux tables finales la même semaine. Toutefois, jusqu’à présent, aucun Français n’a décroché de bracelet WSOP pour cette édition Online 2020. Pour rappel les World Series of Poker, le plus prestigieux festival de poker live au monde a dû décaler le festival à l’automne prochain pour cause de Covid-19.

236.188 $ de gains pour Sébastien Grax

Sur cet Event 56 : le 1.500$ GGMasters High Roller WSOP Edition, Sébastien Grax, ancien joueur de l’AS Monaco ou de Troyes, a pu briller. 2 153 joueurs étaient en lice sur ce tournoi qui a duré plus de 14 heures. Une grosse affluence. Il a atteint la table finale en position de chipleader, le Français Clément Tripodi figurait alors en 5e position au niveau du Chipcount. Mais le Français a dû se contenter d’une belle 8e place pour 45.386 $ de gains. Expatrié au Royaume Uni, Tripodi avait fini 23e du Main Event des WSOP en 2013, pour 285.408$ de gains.

C'est Seth "AbeFroman" Fischer qui a tiré son épingle du jeu et remporte cet Event 56. Il empoche 444.869 $ ainsi qu’un package pour les WSOP-E. En Heads-up, il a dominé Arsenii "kastaban" Karmatckii (vainqueur EPT) qui se consolera avec les 328.491 $ prévu pour le deuxième. Sébastien Grax complète donc le podium pour 236.188 $ de gains. Une très belle performance.

Les footballeurs, fans de poker

De nombreux footballeurs sont fans de poker. Certains s’orientent dans le trading en ligne car ils veulent faire fructifier leurs gains, d’autres dans le coaching sportif, entraineur ou deviennent agents de joueur. Les footballeurs ou ex-footballeurs qui jouent régulièrement au poker sont nombreux, on peut citer Tony Cascarino, Camel Meriem, Ronaldo ou même Neymar. Sébastien Grax retrouve aux tables de poker l’adrénaline qui existe sur un terrain. Au poker, comme dans le football, il est crucial de pouvoir gérer la pression et de garder son sang-froid à la table. Il faut être capable de prendre les meilleures décisions. L'ex joueur passé par Saint-Etienne a déjà empoché près de 300.000$ de gains en tournoi live. Il a fini à la 17e place du WPT 5 Diamond World Poker Classic en 2019.

Résultats de la table finale :

1. Seth "AbeFroman" Fischer – 444.869 $

2. Arsenii "kastaban" Karmatckii – 328.491 $

3. Sebastien Grax – 236.188 $

4. Michael "MrFabulous" Nugent – 169.821 $

5. Evaldas "Man14c" Aniuli – 122.102 $

6. Dominykas "MickeyMouse" Mikolaitis – 87.793 $

7. Lukas "VapeNation" Parednis – 63.124 $

8. Clement "Sea View" Tripodi – 45.386 $

9. Yonatan "malakasos" Basin – 32.633 $

