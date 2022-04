L'Américain Steve O’Dwyer était très heureux de s’imposer à Dublin. En effet, il y réside depuis des années. Le joueur a gagné l'Irish Poker Open, de retour sur le circuit après deux années de pause. Ce tournoi à 1.150€ de Buy-in avait rassemblé 2.014 entrants et O'Dwyer a dominé ses adversaires pour empocher la plus grosse part d'un prizepool qui a atteint 1.989.000€.

318.700€ pour cette victoire

Ad

Steve O'Dwyer possédait le plus gros tapis à l’entame de la table finale. Il a dominé ses concurrents pour cumuler près de 90% des jetons à 3 joueurs restants. Le head's up face à Kyle Maguire a été vite expédié et le joueur américain a encaissé 318.700€ pour sa performance puisqu'il a sorti tous les autres finalistes ! Steve O'Dwyer était fou de joie après ce succès. Il a déclaré : « Je suis vraiment heureux de gagner celui-ci, peut-être plus que n'importe quel autre ».

Poker Alexis Essaheli : « le joueur de poker professionnel est un sportif » 12/04/2022 À 22:31

Steve O’Dwyer, une figure du poker

L’occasion de revenir sur le parcours de O'Dwyer. Né en 1982, dans le Colorado, il a découvert le poker alors qu’il était étudiant et s’est vite passionné pour ce jeu. Il a commencé à jouer au poker en ligne sur des micro-enjeux, en 2004, en particulier sur le site Full Tilt. Il a rapidement progressé. Il a participé à son premier festival WSOP en 2007 et a signé plusieurs places payées pour 70.000 $ de gains. En 2013, O'Dwyer rentre dans l’histoire du poker en s’adjugeant l'EPT Monte Carlo pour 1.604.972$.

Un énorme palmarès

O'Dwyer a remporté le Super High Roller du PokerStars caribbean Adventure 2015, aux Bahamas, pour 1.872.580$. Une performance exceptionnelle. Quelques mois plus tôt, en 2014, il avait remporté un Super High Roller, en Asie, pour 1.811.828 $ des chiffres qui donnent le tournis. La liste des succès du joueur est longue. En janvier 2018, il a remporté le High Roller du PCA pour 769 500 $. En mai 2020, sur les tables online, il a remporté le SCOOP High Roller pour 521 598 $. Le joueur est un habitué des tables virtuelles, il est aussi un grand fan de paris sportifs . En avril 2022, ses gains totaux en tournois live dépassaient 31 millions de dollars.

A noter qu’un Français a brillé sur ce festival, Leo Lombardozzi s’est imposé sur un Side Event. Il a remporté le NLHE 6-Max Championship à 350$ de buy-in (186 entrants) pour un gain de 13.395$.



Résultats du Main Event :

1. Steve O’Dwyer - 318.700 €

2. Kyle Maguire - 195.800 €

3. Rus Mircea - 138.700 €

4. Garry Spinks - 103.600 €

5. Daniel Wilson - 81.550 €

6. Matthew Bushell - 61.600 €

Poker Triton Poker Chypre 2022 : Andras Nemeth remporte le premier tournoi 04/04/2022 À 14:49