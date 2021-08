Victor Choupeaux est aux Etats-Unis en ce moment, et ce n’est pas pour faire du tourisme. Le joueur a encaissé le 4 août dernier, 25 328$ après un deal à 4 sur un tournoi 6-Max à 600$ ayant réuni 330 entrants (prizepool de 173 250$). De bon augure avant les World Series of Poker qui débutent fin septembre et que le joueur disputera peut-être. Il y a quelques mois, c’est un autre joueur français qui s’était illustré : Sonny Franco . Le joueur avait terminé 4e du WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown pour 438.500$.