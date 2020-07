WSOP Online : Joe McKeehen décroche un bracelet

Le joueur de poker américain Joe McKeehen a brillé sur le site WSOP.com. Il s’est adjugé le tournoi High Roller à 3.200$ de droit d’entrée. Il empoche un gain conséquent de 352.985$. Le vainqueur du Main Event des WSOP en 2015 ajoute un trophée de plus à un palmarès déjà bien fourni.

Faute de festival de poker en Live, cet été, pour cause de crise du Covid-19, les WSOP se jouent en ligne et reviendront en live, à l’automne, si la situation sanitaire le permet. Les événements online ont commencé depuis quelques jours. Même s’ils n’ont pas le même charme que les tournois en live, cet événement attire les foules. De nombreux joueurs de poker américains sont en lice comme Daniel Negreanu ou Phil Hellmuth.

Récemment, c’est un joueur bien connu du circuit, Joe McKeehen qui s’est imposé sur un tournoi numéro 14 : le High Roller à 3.200 $ de Buy-in pour un gain confortable de 352.985$. Le joueur avait eu l’occasion de remporter le Main Event des World Series of Poker, à Las Vegas, en 2015. Le tournoi de poker le plus prestigieux au monde qui rassemble chaque année des joueurs du monde entier qui rêve d’inscrire leur nom au palmarès. Les WSOP constituent le circuit le plus prestigieux au monde car c’est historiquement le plus ancien. Les légendes du poker comme le Texan Doyle Brunson ont disputé à Las Vegas les premiers tournois des World Series of Poker.

496 joueurs en lice

Sur l’Event 14 des WSOP Online, 496 entrants ont été comptabilisés. Une belle affluence. Le tournoi s’est joué sur WSOP.com, un site qui n’est pas accessible à tous les joueurs de poker dans le monde. En France, par exemple, il n’était pas possible de jouer puisque le site n’est pas agréé par l’Arjel, l’autorité de contrôle chargé de veiller aux respects des règlementations dans le secteur du poker et des paris sportifs. De nombreux joueurs hexagonaux auraient aimé pouvoir disputer ces WSOP en ligne mais n’ont pas pu le faire. Un grand nombre d’entre eux ont prévu de se rendre à Las Vegas à l’automne.

Un superbe palmarès pour McKeehen

Joe McKeehen a réussi à décrocher trois bracelets WSOP comme de très grands joueurs de poker. L’homme commence à construire sa légende. Au total, il cumule tout de même plus de 16 millions de dollars de gains en tournoi live. Il apparaît en 39e position de la All Time Money List. Il fait vraiment partie du gratin du poker mondial.

