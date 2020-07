WSOP Online : Pat Lyons s’adjuge l’Event 17

Le joueur américain Pat Lyons a dominé un field constitué de 1.382 joueurs dans l’Event 17 (777 $ No Limit Hold'em) des World Series of Poker Online 2020 et empoche 173.551,56 $. C’est le premier bracelet de sa carrière.

En ce moment, les WSOP Online battent leur plein. Le célèbre festival se déroule exceptionnellement en ligne en raison de la crise du Covid-19. La nuit dernière, c’est un joueur américain qui s’est illustré.

Une table finale relevée

Poker WSOP Online : Joe McKeehen décroche un bracelet IL Y A UN JOUR

Pat Lyons est déjà un joueur confirmé puisqu’il a remporté le WPT Legends of Poker en 2016. Il ajoute un titre de plus à son palmarès et pas des moindre avec ce trophée WSOP. En table finale, il a dû affronter quelques sérieux clients. Juste après avoir terminé 2e de l’Event 16, 24 heures plus tôt, Julian ‘Julian’ Parmann était de retour à la table finale dans l’espoir d’améliorer ce résultat. Le joueur termine finalement en huitième place. Quelques temps après, Scott ‘BudLightLime’ Hempel a dû se contenter de la 7e place. Ensuite, c’est « veepoh » qui a rejoint le rail, suivi ensuite par Collopy. Barry Wenger, très actif à la table a éliminé Jonathan « Art.Vandelay » Dokler (4e). Ces éliminations en série ont permis à Wenger de cumuler 65% des jetons en jeu à trois joueurs restants, mais celui-ci a terminé à la troisième place. Une vraie désillusion.

Un Heads-up face à «NJ_Glive»

Pat Lyons s’est retrouvé en Heads-up face à «NJ_Glive». Pat Lyon s’offre le bracelet et 173.551,56 $. Le joueur était très heureux de ce succès et en a profité pour diffuser de photo de lui, tout sourire, avec son ordinateur sur les réseaux sociaux. A noter que Daniel Negreanu a terminé 123e pour 1.354,36 $ et Chris Moorman a pris la 33e place pour 4.159,82 $. Les WSOP Online vont se poursuivre dans les jours qui viennent sur WSOP.com et GGPoker. Deux sites qui sont malheureusement accessibles pour les joueurs français. La France compte de nombreux amateurs de poker et de paris sportifs. Les WSOP en Live devraient se dérouler à l’automne prochain. Les équipes des World Series of Poker devraient donner plus de détails sur ce festival qui est le plus attendu de l’année.

Résultats :

Pat «Ichiikawawa» Lyons - 173 551,56 $

NJ_Glive - 107 478,14 $

Barry «_MLB_» Wenger - 76 327,86 $

Jonathan «Art.Vandelay» Dokler - 54 948,32 $

Collopie de Jim «Bocaratone» - 40 147,10 $

veepoh - 29 602,44 $

Scott «BudLightLime» Hempel - 22 250,20 $

Julian «Julian» Parmann - 16 832,76 $

Dave «DunningKrugr» Alfa - 12 963,16 $

Poker The Biggest Bluff : Maria Konnikova livre son expérience du poker dans un livre 13/07/2020 À 15:58