Ces deux-là ne se quittent plus. Novak Djokovic et Daniil Medvedev sont les hommes forts du tennis mondial à l'heure actuelle. Ils occupent les deux premiers rangs du classement mondial. Ils se sont affrontés en finale de deux tournois du Grand Chelem cette année. A Melbourne, où le Serbe a facilement pris le dessus (7-5, 6-2, 6-2). Puis à New York, où le Russe a privé le numéro un mondial d'un Grand Chelem calendaire (6-4, 6-4, 6-4). Leurs retrouvailles en finale à Bercy, où "Nole" s'est imposé la semaine passée (4-6, 6-3, 6-3) a marqué un nouveau chapitre de cette rivalité naissante . Ils pourraient en écrire un autre au Masters

Ce duel est devenu la principale attraction du circuit masculin en l'absence de Roger Federer et Rafael Nadal. Et cela pourrait durer. C'est du moins l'avis de Mats Wilander. "Je pense que ce sera la grande rivalité de 2022 si Novak s'accroche et joue son meilleur tennis, a estimé la légende suédoise du tennis dans un entretien accordé à Arnold Mongault, notre confrère d'Eurosport. Je pense que Daniil Medvedev est arrivé. Il va être au sommet du jeu pour les cinq ou six prochaines années, s'il ne lui arrive pas de pépins physiques. Je pense que c'est assez clair, même s'il est moins bon sur d'autres surfaces en dehors des courts en dur, intérieur et extérieur. Je pense que Daniil est là."

Djokovic ? "C'est vraiment un surhomme"

Là pour donner le change. Car la saison exceptionnelle de Novak Djokovic a encore pris une nouvelle dimension avec le tournoi de Bercy : en plus d'un 6e trophée dans la capitale, le Serbe s'est assuré de terminer une septième année à la première place mondiale. Et de devenir le seul détenteur d'un record qu'il partageait avec Pete Sampras. L'exploit est d'autant plus retentissant pour un joueur qui a su se remettre d'une énorme désillusion à Flushing Meadows. "Il y avait une possibilité dans mon esprit que Novak Djokovic ne soit plus jamais le même joueur après l'US Open", a avancé Wilander.

Le Suédois a vu dans cette réaction de champion un phénomène unique. Wilander a pourtant été une légende du tennis et il en a côtoyé d'autres. Mais pour lui, Djokovic est au-dessus du lot. "Il arrive bientôt à 35 ans et il perd une finale comme ça, a-t-il expliqué. Cela aurait pu briser sa confiance. Cela aurait brisé la mienne. Cela aurait brisé celle de John McEnroe, cela aurait brisé celle de Bjorn Borg. Cela aurait brisé beaucoup de joueurs, mais pas Novak Djokovic. C'est vraiment un surhomme."

"Cela ne signifie pas que vous devez vous détester…"

Et cela ne donne que plus de mérite à Daniil Medvedev de pouvoir rivaliser avec le Serbe. Même si la proximité entre deux hommes qui s'apprécient limite cette rivalité selon Wilander. "Je ne suis pas sûr d'aimer nécessairement le fait que Novak et Daniil traînent et s'entraînent ensemble, a-t-il lancé. J'aimerais voir un peu plus de feux d'artifice entre eux, car il n'y a pas eu de feu d'artifice à l'US Open, il n'y a pas eu de feu d'artifice à Melbourne. Il y en avait en finale à Bercy. J'aimerais en voir plus. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde, et je veux voir un peu plus d'animosité l'un envers l'autre."

Sans pour autant qu'une haine entre les deux joueurs vienne s'installer ce duel. "Cela ne signifie pas que vous devez vous détester, a tempéré Wilander. Juste qu'il y ait un peu plus d'enthousiasme pour que les deux joueurs détestent perdre. Je pense donc que ce serait formidable pour Novak à long terme. Novak apprend beaucoup sur ses adversaires en s'entraînant avec eux, et je pense que Daniil va apprendre que Novak est le plus grand joueur de tous les temps en s'entraînant avec lui. Je pense donc que cela ne peut qu'aider Novak."

La surface, clé d'éventuelles retrouvailles ?

Je pense qu'on sous-estime parfois l'énergie qu'il déploie sur le court car son jeu est assez détendu au niveau de sa production de coups, a reconnu Wilander. Son revers et son coup droit sont très peu orthodoxes et il est vraiment difficile de savoir s'il fait beaucoup d'efforts." Cette rage de vaincre l'autre pourrait grandir au fil des confrontations. Et pourquoi pas à Turin, si les deux hommes se retrouvent. Ce ne sera pas en phase de groupes comme l'an passé à Londres, où Medvedev avait imposé sa loi à Djokovic (6-3, 6-3). Le Russe a moins été épargné par le tirage au sort que le Serbe en héritant notamment de l'Allemand Alexander Zverev . Et l'énergie déployée la semaine passée à Bercy pourrait l'avoir émoussé à l'approche de ce Masters. ", a reconnu Wilander.

Pour le Suédois, ce paramètre physique sera surtout lié aux sensations ressenties par Medvedev sur les courts turinois. "Je pense que cela dépendra beaucoup de la surface, a-t-il expliqué. Comment aime-t-il la surface cette dernière semaine de l'année ? Le rebond n'est-il pas trop élevé ? Si le rebond est faible, je pense qu'il a de très bonnes chances. Si le rebond commence à être un peu plus élevé, cela pourrait être une semaine lourde pour lui. Mais il semble être un marathonien qui peut durer éternellement. Je l'ai très rarement vu s'épuiser physiquement." Il faudra bien cela pour franchir les poules. Et nous offrir, peut-être, un nouveau duel avec Djokovic.

