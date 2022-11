Le contexte

Ce n'était pas l'affiche attendue de ce dernier dimanche de la saison 2022 sur le circuit ATP. Du moins en partie. Dans notre revue d'effectif d'avant-tournoi , Novak Djokovic et Casper Ruud apparaissaient aux deux extrémités du spectre : le Serbe comme épouvantail de l'épreuve tout en haut de la liste et le Norvégien comme joueur en bout de course tout en bas. S'il était difficile de se tromper sur le premier cité vu son passif dans le tournoi et son état de forme, force est de constater que le second a déjoué les pronostics.

Ad

ATP Finals Rublev se frustre, Ruud se lâche et cela donne un cavalier seul IL Y A UNE HEURE

Voici à peine un mois pourtant, Casper Ruud le concédait lui-même : il avait trop joué en 2022 et s'était trompé en s'infligeant une tournée asiatique à Séoul puis Tokyo. Après son brillant US Open où il ne lui avait manqué qu'une victoire pour faire coup double avec un premier titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial, le Norvégien semblait rincé, presque condamné à faire de la figuration. Sèchement dominé par Lorenzo Musetti en huitième de finale à Bercy, on le voyait mal trouver un second souffle.

Débuts parfaits pour Ruud : les meilleurs moments de sa victoire sur Auger-Aliassime

C'était mal connaître le loustic dont la persévérance et le travail à l'entraînement ont payé. Tombé dans le groupe le plus abordable à Turin, il a retrouvé toutes ses sensations dès son premier match contre Félix Auger-Aliassime au cours duquel il n'a pas concédé la moindre balle de break. Très solide mentalement pour coiffer Taylor Fritz au poteau dans la foulée et se qualifier pour le dernier carré, il a certes connu un léger coup d'arrêt contre Rafael Nadal, mais dans un match sans enjeu. Bien reposé, il s'est montré beaucoup trop solide pour Andrey Rublev en demie et a donc passé un cap par rapport à l'an dernier (il avait alors atteint le dernier carré pour sa première participation).

Mais le plus dur arrive pour Ruud qui défiera donc pour le titre l'incontestable favori Novak Djokovic. Arrivé beaucoup plus frais physiquement et mentalement que les années précédentes, le Serbe a été à la hauteur des attentes. Il n'a pas perdu, et ce même s'il a semblé moins à son aise lors de son dernier match de poule et de sa demi-finale. "Nole" a encore impressionné par sa haine de la défaite et semble avoir une belle marge sur la concurrence même quand il n'est pas à 100 %. Le voilà à une victoire d'égaler le fameux record de 6 titres au tournoi des Maîtres de Roger Federer. Casper Ruud peut-il l'en empêcher ? Le défi est immense.

Face-à-face

Inutile de ménager un faux suspense artificiel : non, Casper Ruud n'a jamais battu Novak Djokovic. En trois confrontations, il ne lui a même jamais pris un set, alors même qu'il l'a joué deux fois sur sa surface favorite, lors de deux demi-finales du Masters 1000 de Rome en 2021 (7-5, 6-3) et 2022 (6-4, 6-3).

Les deux hommes ont déjà croisé le fer au Masters l'an dernier. Au Pala Alpitour, le Norvégien avait bien résisté dans le premier set en match de poule avant de voir le Serbe s'envoler (7-6, 6-2).

Fritz a rivalisé mais Djoko a surgi quand il le fallait : le résumé

Leur parcours

Novak Djokovic

1er match de poule : bat Stefanos Tsitsipas [GRE/N.2] 6-4, 7-6(4)

2e match de poule : bat Andrey Rublev [RUS/N.6] 6-4, 6-1

3e match de poule : bat Daniil Medvedev [RUS/N.4] 6-3, 6-7(5), 7-6(2)

1/2 finale : bat Taylor Fritz [USA/N.8] 7-6(5), 7-6(6)

Casper Ruud

1er match de poule : bat Félix Auger-Aliassime [CAN/N.5] 7-6(4), 6-4

2e match de poule : bat Taylor Fritz [USA/N.4) 6-4, 4-6, 7-6(6)

3e match de poule : est battu par Rafael Nadal [ESP/N.1] 5-7, 5-7

1/2 finale : bat Andrey Rublev [RUS/N.6] 6-2, 6-4

Ils ont dit

Novak Djokovic : "Je n'étais pas très réactif lors de cette demie, mais il faut toujours essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Quand j'avais besoin de bien servir et de lui faire jouer un coup de plus, je l'ai fait. Je suis très heureux d'y être parvenu parce que ce n'était pas un de mes meilleurs jours tennistiquement. Je suis très motivé et j'ai faim : il reste un match, je donnerai tout et j'espère gagner."

Casper Ruud : "Novak n'a aucune faiblesse. Il a fait une super saison mais s'il n'a pas eu de chance avec tout ce qui s'est passé pour lui. Mais vous savez, il est humain : il y a deux semaines, il a perdu en finale contre Rune. Je suis sûr qu'il ressentira un petit peu de pression aussi : il y a beaucoup en jeu. Je suis peut-être au-dessus de lui au classement en ce moment, mais je me sens comme l'outsider."

"Le plus fort, le plus complet, le plus redouté" : pourquoi Djokovic est toujours le boss

Trois stats à retenir

35. Si Novak Djokovic l'emporte ce dimanche, il s'appropriera un autre record : celui du joueur le plus âgé à avoir triomphé au Masters, et assez largement. Car le détenteur actuel de la marque de référence dans ce domaine est aussi Roger Federer qui n'avait "que" 30 ans lors de son 6e et dernier titre dans l'épreuve en 2011. Le Serbe est déjà le deuxième plus vieux finaliste du tournoi derrière Arthur Ashe en 1978… pour 6 petits jours.

15. Pour la 15e fois de sa carrière, Novak Djokovic est assuré de finir une saison dans le Top 5 mondial, et ce en ayant joué 11 tournois en 2022, pour deux Grands Chelems manqués et aucun point marqué à Wimbledon où il a été sacré (360 petites unités récoltées en Majeur). Le Serbe est à une longueur du record dans ce domaine co-détenu par… ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal (16 saisons finies dans le Top 5).

1990. Pour la première fois depuis 1990 et Stefan Edberg, un joueur scandinave va disputer la finale du Masters. Trente-deux ans après, le Norvégien Casper Ruud espère faire mieux que son illustre aîné suédois qui avait perdu à l'époque face à Andre Agassi (5-7, 7-6, 7-5, 6-2). Néanmoins, Edberg avait été titré dans l'épreuve un an plus tôt en 1989 contre Boris Becker (4-6, 7-6, 6-3, 6-1).

Notre avis

Comme annoncé dès le titre de cet article, cette finale a des allures de remake de David contre Goliath. Tous les feux (ou quasiment) sont au vert pour Novak Djokovic : il a un net avantage au niveau de l'expérience (8 finales à 1), il a toujours gagné contre Casper Ruud (3-0) et il a une faim de loup. Frustré par une saison presque à moitié amputée à cause de sa non vaccination, il affiche une sacrée motivation avec deux moteurs supplémentaires : la perspective d'égaler le record de Federer évidemment, mais aussi (et peut-être surtout) de le faire devant ses enfants.

Djokovic est en mission. Pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer son dernier match de poule contre Daniil Medvedev : visiblement diminué (assailli de tremblements et en recherche d'oxygène dès la fin du second set), il aurait pu laisser filer le match. Le Serbe était déjà qualifié et même assuré de finir premier de son groupe. Mais il a mis un point d'honneur à aller chercher la gagne en puisant dans ses ressources après plus de trois heures de combat.

Peu d’enjeu mais que de jeu : Djokovic-Medvedev, un thriller de 3h11 résumé en 3 minutes

Paradoxalement, sa seule faille se niche peut-être dans cet effort que l'on pourrait qualifier d'inutile. N'a-t-il pas trop entamé ses réserves alors qu'il était peut-être malade ? Djokovic a d'ailleurs confié ne pas avoir eu de bonnes sensations lors de sa demi-finale. Oui mais voilà, il l'a quand même remportée, donnant l'impression de serrer le jeu quand il en avait besoin. C'est cette marge impressionnante qui n'incite guère à l'optimisme pour Casper Ruud.

Il ne s'agit pas ici de sous-estimer les qualités du Norvégien qui a surpris son monde - vu sa dynamique récente - et a montré qu'il était désormais une valeur sûre dans les grands rendez-vous. Avec cette finale au Masters, après celles atteintes à Roland-Garros et l'US Open, Ruud a d'ailleurs joué le dernier match de trois des cinq rendez-vous majeurs de l'année. Cela en dit long sur sa nouvelle dimension. Mais il a perdu les deux premières finales et face aux monstres du circuit, il semble manquer d'armes décisives, malgré ses grandes rigueur et solidité, un peu à l'image d'un David Ferrer de la grande époque. Selon toute vraisemblance, Djokovic devrait encore marquer l'Histoire de son empreinte.

Notre pronostic : Novak Djokovic en deux sets.

Novak Djokovic lors du Masters de Turin en 2022 Crédit: AFP

ATP Finals Un dernier effort pour un nouveau record IL Y A UNE HEURE