À Indian Wells, jusqu'ici, c'est un peu "Nadal et le désert". L'Espagnol est de plus en plus seul dans un tableau où les têtes sont tombées les unes après les autres avant même les quarts de finale. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Auger-Aliassime, Sinner... Dans le Top 10, seul Andrey Rublev subsiste aux côtés de Nadal. Pour autant, le classement ne fait pas tout.

Le prochain adversaire de Nadal n'est même pas dans le Top 100. Mais ce quart de finale excite autant, si ce n'est davantage, que bien des duels potentiels face à des joueurs figurant dans les 20, voire les 10 premiers mondiaux. Nick Kyrgios, puisqu'il s'agit de lui, est un cas et un talent à part. Retombé dans les abysses du classement ATP en grande partie parce qu'il n'a que très peu joué ces deux dernières années, l'Australien demeure, par son tennis et sa personnalité, un formidable produit d'appel et, quand il le veut, un superbe joueur.

Or, à Indian Wells, manifestement, il veut. Avant de bénéficier du forfait de Jannik Sinner mercredi, le natif d'Adélaïde s'était montré très fringant, ne perdant que 16 jeux lors de ses trois premiers tours, avec en point d'orgue une partition très solide face à Casper Ruud (6-4, 6-4), pour sa première victoire contre un Top 10 depuis des lustres. Le prochain morceau est évidemment d'une autre envergure, mais Kyrgios a gagné le droit de défier l'homme fort de ce début de saison. Sera-t-il le premier en 2022 à battre Nadal, lequel reste sur une série de 18 victoires ?

Ce qui est certain, c'est que le Majorquin se méfie de lui. S'il mène dans leurs confrontations directes, il s'est tout de même incliné à trois reprises en huit rencontres, dont deux fois sur dur extérieur, à Cincinnati en 2017 puis à Acapulco en 2019. Des matches la plupart du temps accrochés, parfois même traversés par un subtil souffle épique. Capable à l'occasion de s'autodétruire, l'Australien n'aime rien tant que ces combats face aux plus grands noms du circuit. C'est même sans doute la raison pour laquelle il joue encore au tennis.

Je suis anéanti par cette défaite, ce sont les matches que j'ai le plus envie de gagner", avait-il d'ailleurs soufflé lors de ", avait-il d'ailleurs soufflé lors de leur dernière opposition, à l'Open d'Australie, début 2020 . Kyrgios s'était alors incliné en quatre manches. Face à un Nadal, il n'est jamais en mode dilettante. Ce qui, au-delà des piques verbales qu'il a parfois pu déverser envers l'homme aux 21 titres majeurs, constitue une indéniable forme de respect.

Tout le monde sait à quel point il est bon quand il est motivé

"Un Kyrgios motivé est une menace", a rappelé de son côté Rafael Nadal mercredi après avoir écarté Reilly Opelka en huitièmes de finale. "Il joue très bien ici, a-t-il ajouté, déjà sur ses gardes. Tout le monde sait à quel point il est bon quand il est motivé, et il le sera probablement demain (jeudi, NDLR). Quand c'est le cas, il est un des adversaires les plus durs sur le circuit. Ce sera un bon test pour moi."

Un test d'autant plus probant que si Nadal continue d'aligner les victoires, il n'est pas apparu aussi fringant qu'en Australie au mois de janvier ou même qu'à Acapulco en février. Un peu moins en cannes, un peu plus bousculé, il a conscience que sa marge est plus ténue en Californie. Mais il reste Nadal. Le battre, dans le contexte de ce début de saison, resterait une forme d'exploit. Mais par ses fulgurances et son absence de complexes, Nick Kyrgios est peut-être un des rares à pouvoir le faire. Nadal a raison : un Kyrgios motivé est une menace. Plus encore sur dur et sur le format deux sets gagnants. Un match à ne pas rater, donc.

