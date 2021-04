Du 2 au 9 mai prochain 2021, la terre battue madrilène fait son retour. Annulé en raison de la pandémie de coronavirus en 2020, le Masters 1000 de Madrid 2021 sera à vivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport en compagnie des experts d’Eurosport, Paul-Henri Mathieu, Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément. Bertrand Milliard, Géraldine Weber, Frédéric Verdier et Olivier Canton vous accompagneront également au cours de la semaine espagnole.

Quels sont les favoris engagés ?

Quels Français sur les courts à Madrid ?

Côté tricolore, si Gaël Monfils a d'ores et déjà déclaré forfait, il faudra compter sur la présence de nombreux représentants. Jérémy Chardy (également associé à Fabrice Martin en double), Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Ugo Humbert, Corentin Moutet sont attendus, tout comme Pierre-Hugues Herbert, qui devrait également s'aligner en double avec Nicolas Mahut. Associé au Finlandais Henri Kontinen, Edouard Roger-Vasselin sera également présent.

Du public à Madrid ?

A l'instar de l'ATP 500 de Barcelone ou encore du Masters 1000 de Miami il y a quelques semaines, les autorités madrilènes ont confirmé la présence de 4800 spectateurs par jour sur le site de la Caja Magica. Un plus et une source de motivation indéniables pour les joueurs, à n'en pas douter.

Le programme de l'ATP Masters 1000 de Madrid, à suivre sur Eurosport :

1er tour : 2, 3 et 4 mai

2e tour : 4 et 5 mai

8e de finale : 6 mai

Quarts de finale : 7 mai

Demi-finales : 17 avril

Finales : 9 mai

Le détail du prize money 2021 (simple et double messieurs) :

Simple Messieurs :

Vainqueur : 315 160 €

Finaliste : 188 280 €

1/2 finale : 106 690 €

1/4 de finale : 58 370 €

8e de finale : 36 400 €

2e tour : 22 720 €

1er tour : 15 060 €

Double Messieurs :

Vainqueur : 62 760 €

Finaliste : 43 940 €

1/2 finale : 30 120 €

1/4 de finale : 20 400 €

2e tour : 13 810 €

1er tour : 9 410 €

