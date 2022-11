En début de semaine, Novak Djokovic avait confié à Eurosport son envie de "botter les fesses" de la nouvelle génération encore quelque temps. Visiblement, il ne plaisantait pas. Vendredi soir, face à un des fleurons de cette "Baby Gen", il a livré un de ses meilleurs matches de la saison. Le pauvre Lorenzo Musetti, à l'exception d'une éclaircie d'un quart d'heure en début de seconde manche, n'a pas vu le jour (6-0, 6-3). La leçon a duré moins d'une heure et quart. Merci, au revoir.

Paradoxalement, le Djoker a presque avancé dans l'ombre ces derniers jours. Parcours sans histoire. Pas grand-chose à raconter. Il a surtout été question d'un vieux Gaulois et de jeunes pousses à la mode. C'était un peu oublier que le Serbe est comme chez lui à l'Accor Arena, dont il détient le record de titres avec six couronnes, dont la dernière en date lors de l'édition précédente. Et plus il avance, moins il est abordable généralement. Lors de ses sept dernières participations, il totalise ainsi cinq titres, une finale et un quart. Lorsqu'il active le mode "cheat code" comme ce vendredi soir, il n'y a pas grand-chose à faire.

"Je me sens si à l'aise sur ce court, et plus je joue, plus je suis en confiance au fil des tours", a-t-il rappelé après sa victoire expéditive contre le jeune Italien. Son premier set a flirté avec la perfection. 24 minutes. Une démonstration. "Vous savez, j'essaie à chaque match de jouer mon meilleur tennis, dit-il. Je suis un peu perfectionniste, donc c'est toujours mon objectif. Et aujourd'hui, c'était un de ces jours. Tout a bien marché. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais c'est très satisfaisant, oui."

Tactiquement, j'ai réussi à exécuter tout ce que j'avais prévu de mettre en place

Ce match, il l'avait manifestement très bien préparé. Dès le premier point, il a dicté le tempo. Presque une entreprise d'intimidation. Une manière de marquer son territoire contre un "young gun" comme il l'appelle, histoire de dire "Je suis chez moi, et je suis le patron". "J'avais envie d'être très agressif dès le début, confirme le sextuple vainqueur du tournoi. Je ne voulais pas lui laisser de temps. Si on lui en donne, il peut vite devenir dangereux. Tactiquement, j'ai réussi à exécuter tout ce que j'avais prévu de mettre en place."

Alors, peut-être Lorenzo Musetti n'a-t-il pas offert tout ce dont il est capable, mais il ne faut pas s'y tromper, son adversaire en est la principale, et même peut-être l'unique cause. "Il peut sans aucun doute faire mieux, tout le monde l'a vu, moi, le public, mais je pense que j'y suis pour quelque chose", a glissé le "Djoker" que l'on a pourtant vu un peu ronchon sur le court en fin de match. Un autre signe, probablement, de son extrême détermination. Un Djoko fâché n'est jamais une bonne nouvelle pour la concurrence.

Je n'ai pas joué pendant trois mois après Wimbledon, j'ai eu du temps après Astana aussi. Donc tout ce qu'il fallait pour bien me reposer et bien me préparer", relève-t-il. Sur le chemin d'un nouveau sacre, il lui reste Stefanos Tsitsipas, face auquel il reste sur sept succès puis en cas de finale, un autre emblème de la nouvelle génération, qu'il s'agisse de Félix Auger-Aliassime ou Holger Rune. Parfait pour botter un dernier derrière ? S'il a toujours été très fort à Bercy, il ne s'y est sans doute jamais présenté aussi frais. Un argument de plus en sa faveur à l'heure d'aborder la ligne droite finale du Masters 1000 parisien. "", relève-t-il. Sur le chemin d'un nouveau sacre, il lui reste Stefanos Tsitsipas, face auquel il reste sur sept succès puis en cas de finale, un autre emblème de la nouvelle génération, qu'il s'agisse de Félix Auger-Aliassime ou Holger Rune. Parfait pour botter un dernier derrière ?

