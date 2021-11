Finalement, cette première journée se termine bien pour Sébastien Grosjean et ses hommes. Mais que ce succès inaugural des Bleus a été long à se dessiner. Pour cela, il aura fallu la révolte du double Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert lors du match 3 ce jeudi soir. Après avoir perdu le premier set, les récents vainqueurs du Masters de Turin se sont bien repris pour finalement s'offrir une victoire (3-6, 6-4, 6-3), synonyme de premier succès pour la France dans cette phase de groupes de Coupe Davis.

A la suite de la défaite de Richard Gasquet , puis du succès d'Adrian Mannarino , Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert avaient la lourde tâche de conclure à Innsbruck. Mais après un début de premier set équilibré, la paire française a concédé son service à 3-2. Tomas Machac, tombeur de Richard Gasquet un peu plus tôt dans la journée, et Jiri Lehechka n'en demandaient pas temps pour s'offrir le gain de la première manche quelques minutes plus tard.