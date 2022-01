Le troisième Grand Chelem à la maison ? Impériale depuis le début du tournoi où elle a passé à peine plus de six heures sur le court, facile vainqueure de Madison Keys en demi-finale (6-1, 6-3) , Ashleigh Barty sera la grande favorite de la finale ce samedi et visera un premier titre à l'Open d'Australie, à domicile. L'occasion de faire un pas de plus vers le Grand Chelem en carrière, elle qui compte déjà un titre à Roland-Garros en 2019 et à Wimbledon en 2021.