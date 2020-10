Blessé au genou droit, Roger Federer a manqué la fin de saison 2020. Mais le Suisse assure qu'il devrait bien être sur les courts de Melbourne en janvier prochain, pour le premier tournoi du grand chelem de l'année 2021. "Je suis sur la bonne voie, a-t-il déclaré au média suisse Schweizer Illustriete. Pour le moment, j'ai l'impression que je peux revenir pour l'Open d'Australie. Mais je ne veux pas non plus me mettre de pression. Je prends le temps qu'il faut. Je ferai mon retour uniquement quand je serai à 100%."