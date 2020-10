Hommes et femmes confondus, Rafael Nadal est devenu mardi le premier joueur à disputer 100 matches à Roland-Garros en simple. Une barre symbolique, accompagnée de statistiques souvent délirantes, parsemée de douze finales, pour autant de titres, peuplée de raclées souvent violentes et de quelques batailles inoubliables, mais rares, tant la domination du champion espagnol est totale porte d'Auteuil.

Nous nous concentrerons ici sur le seul tournoi de Roland-Garros, mais la suprématie terrienne de Rafael Nadal s'étend bien au-delà de la capitale française. Si l'on prend en compte les rencontres au meilleur des cinq manches, parallèlement à ses 98 victoires en 100 matches à Roland, il faut ajouter 25 autres matches en trois sets gagnants sans la moindre défaite : 18 en Coupe Davis et sept en finale, à Monte-Carlo (deux fois), Rome (deux fois), Barcelone (deux fois) et Stuttgart (une fois). Mais Roland-Garros demeure évidemment le symbole de la monarchie (presque) absolue de Nadal sur son royaume, la terre.

Nadal, le lien du 100

100 matches, 98 victoires

Sans parler de battre Rafael Nadal à Roland-Garros, ne pas sombrer en trois sets relève déjà de la performance. L'Espagnol a signé 77 de ses 98 victoires sans perdre une seule manche. Il n'a même disputé que deux petits matches en cinq sets. Il a remporté les deux, face à Novak Djokovic (demi-finale, 2013) et John Isner (1er tour, 2011).

Sa principale victime, sans surprise, est Roger Federer. Il a affronté et battu le Suisse à six reprises. Quatre fois en finale (2006, 2007, 2008 et 2011) et deux autres en demie (2005, 2019). Novak Djokovic a également croisé six fois l'Espagnol à Paris, pour cinq défaites. David Ferrer, Dominic Thiem, Lleyton Hewitt et Nicolas Almagro se sont quant à eux inclinés quatre fois chacun.

Scenario Nombre Victoires en 3 sets 77 Victoires en 4 sets 17 Victoires en 5 sets 2 Victoire par abandon 2 Défaites en 3 sets 1 Défaites en 4 sets 1 Défaites en 5 sets 0

Roland Garros 2017, Rafael Nadal Crédit: Getty Images

319 sets, 292 gagnés

Ses deux défaites comprises, il n'a perdu que 27 sets en 100 matches, sur 319 joués. Nadal a donc remporté 91,5% des sets qu'il a disputés ici. Sur ces 292 sets, on compte 19 "bulles". Certaines sont mémorables, comme celle infligée à Roger Federer lors de la finale 2008. Le seul 6-0 de Nadal sur ses douze finales. Dominic Thiem a lui aussi reçu un "bagel". C'était lors de leur demi-finale, en 2017. Ou encore Carlos Moya, ancien vainqueur du tournoi, idole d'enfance et futur coach du roi de Roland.

David Ferrer, Robby Ginepri, Juan Monaco et Nikoloz Basilashvili sont les seuls joueurs face à qui l'Espagnol a remporté deux sets sans perdre en jeu, avec une mention spéciale aux trois derniers, qui ont réussi "l'exploit" de concéder ces deux 6-0 dans le même match.

Les scores les plus récurrents ? 6-1, 6-2 et 6-3. Ces trois scénarios représentent à eux seuls près des deux tiers des sets gagnés par le Majorquin. Novak Djokovic est le joueur qui a pris le plus de manches à Nadal. Trois lors de sa victoire en 2015, et quatre autres lors de ses défaites en 2012, 2013 et 2014.

Score Nombre 6-0 19 6-1 61 6-2 63 6-3 62 6-4 54 7-5 15 7-6 18

Ses deux défaites

Battre Nadal sur terre battue dans le format trois des sets gagnants relève, sinon de l'impossible, en tout cas de la plus extrême des difficultés. En 125 matches dans carrière disputés sur ocre au meilleur des cinq manches, le Majorquin ne s'est incliné qu'à deux reprises. Les deux fois à Roland-Garros. Deux exceptions bien connues, tant elles ont frappé les esprits :

. Robin Söderling (2009, 8e de finale)

Le tremblement de terre. Tout a été dit et raconté sur ce qui demeure une des plus grandes sensations de l'histoire du tournoi, que personne n'avait vu venir. Diminué par une douleur au genou, Nadal a pourtant étrillé ses trois premiers adversaires, mais il tombe aussi dans ce huitième de finale sur un Robin Söderling en état de grâce. Le Suédois ne cesse de l'agresser et s'impose logiquement en quatre sets. Logiquement, au vu du match...

Audace, confiance et grands parpaings : Comment Soderling a causé la sensation du siècle

. Novak Djokovic (2015, quart de finale)

La seule autre défaite nadalienne à Roland-Garros et même la seule autre sur terre battue en trois sets gagnants en 125 matches. Elle a moins marqué que celle de Söderling. D'abord parce que l'impact d'une première fois est difficilement égalable, mais aussi et surtout parce que ce ne fut pas réellement une surprise. Novak Djokovic avait déjà souvent pris le dessus sur Nadal sur terre en deux sets gagnants. Et en ce printemps 2015, l'Espagnol est loin de son meilleur niveau. Il s'accroche un set avant de sombrer.

3 stats dingues

26

La terreur de Manacor totalise 26 victoires sur des membres du Top 10 à Roland-Garros. Un bilan presque parfait, puisqu'il est à 26 victoires en 27 matches. Cela représente plus d'un quart de ses matches gagnés à Paris. A titre de comparaison, Roger Federer et Novak Djokovic n'ont remporté que huit matches face aux 10 meilleurs mondiaux à Roland-Garros. Même ailleurs, ils ne font pas mieux, y compris dans leurs tournois fétiches : Federer affiche 19 succès contre le Top 10 à Wimbledon et Djokovic 21 à Melbourne. Le bilan de Nadal face aux 10 premiers dans les trois autres tournois du Grand Chelem ? 21 victoires, 19 défaites...

11

Sans parler de le battre, mener au score contre Rafael Nadal à Roland-Garros constitue déjà un exploit à part entière. Sur ses 100 matches, il n'y en a que 11 où le Majorquin a fait la course derrière son adversaire. Parmi eux, évidemment, ses deux défaites contre Novak Djokovic et Robin Söderling. Pour le reste, un seul joueur, John Isner, a mené deux manches à une contre lui avant de s'incliner. Dans neuf autres rencontres, il a été mené une manche à rien, dont trois fois en finale, face à Puerta en 2005, Federer en 2006 et Djokovic en 2014. Paul-Henri Mathieu a également réussi cette performance. La dernière fois que Nadal a été mené de la sorte ? Lors de son quart de finale face à Diego Schwartzman, en 2018.

54%

Le pourcentage de balles de break converties par Rafael Nadal dans sa carrière à Roland-Garros. Un taux de réussite exceptionnellement élevé qui montre à quel point il est compliqué de tenir le rythme face à lui. De tous les vainqueurs de Roland-Garros au XXIe siècle, aucun ne s'approche d'un tel pourcentage. Novak Djokovic émarge autour de 45%. Dans ce domaine, Nadal vit d'ailleurs une édition 2020 ahurissante : il a déjà réussi 32 breaks en cinq matches, sur 39 occasions. Il convertit donc plus de 82% de ses balles de breaks. Enfin, le champion des Baléares gagne plus de 46% des jeux de service adverse porte d'Auteuil. Là non plus, personne ne peut s'approcher de lui.

Rafael Nadal, Roland-Garros 2020 Crédit: Getty Images

Trois séries, une en cours

Forcément, avec deux petites défaites en 100 matches, Rafael Nadal a aligné quelques impressionnantes séries de victoires à Roland-Garros. Ses 98 succès se découpent comme suit : 31 matches gagnés de ses débuts en 2005 jusqu'à son échec contre Söderling en 2009. Puis 39 du 1er tour de l'édition 2010 au quart de finale 2015 face à Djokovic.

Et enfin, série en cours, 28 succès de rang jusqu'à aujourd'hui. En 2016, il avait déclaré forfait avant son 16e de finale contre Marcel Granollers. Ce n'est donc pas encore sa meilleure série, mais en termes de domination, elle se pose là : sur ces 28 victoires, Rafa n'a perdu que trois petits sets, contre Schwartzman en 2018, puis Goffin et Thiem l'an dernier.

Les trois raclées les plus mémorables

1. Finale 2008 - Roger Federer

La fessée historique qui a traumatisé tous les fans de Roger Federer. Quatre petits jeux inscrits (6-1, 6-3, 6-0) par le Suisse et cet humiliant "bagel" pour terminer. Tout de noir vêtu, Federer porte le deuil de ses propres illusions. C'est peut-être aussi, déjà, une partie de la finale de Wimbledon, un mois plus tard, qui s'est jouée ici...

2. 3e tour 2017 - Nikoloz Basilashvili

Avant le 100e match à Roland-Garros mardi contre Sinner, il y eut le 100e match en trois sets gagnants sur terre battue. Et une 98e victoire. Peut-être la plus facile de toutes. Complètement dépassé, le malheureux Nikoloz Basilashvili parvient à éviter la triple roue de bicyclette en chapardant un jeu dans le deuxième set.

3. Quart de finale 2008 - Nicolas Almagro

Dans toute l'ère Open, voici le quart de finale au score le plus déséquilibré. Trois jeux perdus dans un quart à Paris, un fait unique depuis 1968. Il faut remonter à 1938 pour trouver trace d'une plus grosse raclée à ce stade de la compétition

Si vous voulez déguster encore plus de cavaliers seuls de Nadal à Paris, voici le Top 10 de ses raclées que nous avions réalisé au mois de mai dernier.

Les trois plus gros combats

1. Demi-finale 2013 - Novak Djokovic

Un de ses deux seuls matches en cinq sets ici. Un duel titanesque, sans aucun doute le match le plus mémorable, en qualité pure, remporté par le Majorquin à Roland-Garros et un des combats les plus épiques de l'ère Open à Roland-Garros. Ce n'était "qu'une" demi-finale, mais elle a tenu en haleine le Chatrier, avec en point d'orgue un extraordinaire 5e set, remporté 9 jeux à 7 par Nadal.

2. 16e de finale 2006 - Paul-Henri Mathieu

Le plus long match de l'histoire du tennis en moins de cinq sets. Tout simplement. 4h53 pour quatre manches, le tout sans qu'aucun set ne soit allé au jeu décisif ! Un monument de jeu sur terre battue. Rarement Nadal a reçu une telle opposition sur cette surface. Un défi physique constant. Et si Paul-Henri Mathieu finit par céder, il sera vraiment tombé les armes à la main.

3. Finale 2005 - Mariano Puerta

Le match qui a fait entrer Rafael Nadal dans la galaxie des champions, faisant de lui l'unique vainqueur de Grand Chelem de moins de 20 ans sur les trente dernières saisons. Il a disputé quatre finales contre Federer et deux autres face à Djokovic, mais c'est peut-être celle-ci, la première, face à son adversaire le moins illustre, qui demeure la plus belle et la plus intense.

2005

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Lars Burgsmuller (All) 6-1, 7-6, 6-1 Victoire 2e tour Xavier Malisse (Bel) 6-2, 6-2, 6-4 Victoire 3e tour Richard Gasquet (Fra) 6-4, 6-3, 6-2 Victoire Huitième Sébastien Grosjean (Fra) 6-4, 3-6, 6-0, 6-3 Victoire Quart David Ferrer (Esp) 7-5, 6-2, 6-0 Victoire Demie Roger Federer (Sui) 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 Victoire Finale Mariano Puerta (Arg) 6-7, 6-3, 6-1, 7-5 Victoire

Rafa Nadal en 2005 Crédit: Getty Images

2006

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Robin Soderling (Sue) 6-2, 7-5, 6-1 Victoire 2e tour Kevin Kim (EU) 6-2, 6-1, 6-4 Victoire 3e tour Paul Henri Mathieu (Fra) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 Victoire Huitième Lleyton Hewitt (Aus) 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 Victoire Quart Novak Djokovic (Ser) 6-4, 6-4 abandon Victoire Demie Ivan Ljubicic (Cro) 6-4, 6-2, 7-6 Victoire Finale Roger Federer (Sui) 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 Victoire

Rafa Nadal (Roland Garros 2006) Crédit: Getty Images

2007

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Juan Martin del Potro (Arg) 7-5, 6-3, 6-2 Victoire 2e tour Flavio Cipolla (Ita) 6-2, 6-1, 6-4 Victoire 3e tour Albert Montanes (Esp) 6-1, 6-3, 6-2 Victoire Huitième Lleyton Hewitt (Aus) 6-3, 6-1, 7-6 Victoire Quart Carlos Moya (Esp) 6-4, 6-3, 6-0 Victoire Demie Novak Djokovic (Ser) 7-5, 6-4, 6-2 Victoire Finale Roger Federer (Sui) 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 Victoire

Rafael Nadal vient de battre Roger Federer en finale de Roland-Garros en 2007. Crédit: Getty Images

2008

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Thomaz Bellucci (Bre) 7-5, 6-3, 6-1 Victoire 2e tour Nicolas Devilder (Fra) 6-4, 6-0, 6-1 Victoire 3e tour Jarkko Nieminen (Fin) 6-1, 6-3, 6-1 Victoire Huitième Fernando Verdasco (Esp) 6-1, 6-0, 6-2 Victoire Quart Nicolas Almagro (Esp) 6-1, 6-1, 6-1 Victoire Demie Novak Djokovic (Ser) 6-4, 6-2, 7-6 Victoire Finale Roger Federer (Sui) 6-1, 6-3, 6-0 Victoire

Roger Federer et Rafael Nadal le jour de la finale de Roland-Garros en 2008. Crédit: Getty Images

2009

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Marcos Daniel (Bre) 7-5, 6-4, 6-3 Victoire 2e tour Teymuraz Gabashvili (Geo) 6-1, 6-4, 6-2 Victoire 3e tour Lleyton Hewitt (Aus) 6-1, 6-3, 6-1 Victoire Huitième Robin Soderling (Sue) 6-2, 6-7, 6-4, 7-6 Défaite

Roland-Garros 2009 : Söderling fait tomber le roi Nadal. Crédit: Imago

2010

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Gianni Mina (Fra) 6-2, 6-2, 6-2 Victoire 2e tour Horacio Zeballos (Arg) 6-2, 6-2, 6-3 Victoire 3e tour Lleyton Hewitt (Aus) 6-3, 6-4, 6-3 Victoire Huitième Thomaz Bellucci (Bre) 6-2, 7-5, 6-4 Victoire Quart Nicolas Almagro (Esp) 7-6, 7-6, 6-4 Victoire Demie Jurgen Melzer (Aut) 6-2, 6-3, 7-6 Victoire Finale Robin Soderling (Sue) 6-4, 6-2, 6-4 Victoire

2010, la revanche. Nadal reprend son bien et redevient le maître de Roland. Sa dernière victime, en finale, n'est autre que Robin Söderling. Crédit: Getty Images

2011

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour John Isner (EU) 6-4, 6-7, 6-7, 6-2, 6-4 Victoire 2e tour Pablo Andujar (Esp) 7-5, 6-3, 7-6 Victoire 3e tour Antonio Veic (Cro) 6-1, 6-3, 6-0 Victoire Huitième Ivan Ljubicic (Cro) 7-5, 6-3, 6-3 Victoire Quart Robin Soderling (Sue) 6-4, 6-1, 7-6 Victoire Demie Andy Murray (GB) 6-4, 7-5, 6-4 Victoire Finale Roger Federer (Sui) 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 Victoire

Nadal-Federer, Finale Roland-Garros 2011. Crédit: Imago

2012

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Simone Bolelli (Ita) 6-2, 6-2, 6-1 Victoire 2e tour Denis Istomin (Ouz) 6-2, 6-2, 6-0 Victoire 3e tour Eduardo Schwank (Arg) 6-1, 6-3, 6-4 Victoire Huitième Juan Monaco (Arg) 6-2, 6-0, 6-0 Victoire Quart Nicolas Almagro (Esp) 7-6, 6-2, 6-3 Victoire Demie David Ferrer (Esp) 6-2, 6-2, 6-1 Victoire Finale Novak Djokovic (Ser) 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 Victoire

2012 : Le 7e Roland-Garros de Rafael Nadal. Crédit: Getty Images

2013

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Daniel Brands (All) 4-6, 7-6, 6-4, 6-3 Victoire 2e tour Martin Klizan (Svq) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 Victoire 3e tour Fabio Fognini (Ita) 7-6, 6-4, 6-4 Victoire Huitième Kei Nishikori (Jap) 6-4, 6-1, 6-3 Victoire Quart Stan Wawrinka (Sui) 6-2, 6-3, 6-1 Victoire Demie Novak Djokovic (Ser) 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7 Victoire Finale David Ferrer (Esp) 6-3, 6-2, 6-3 Victoire

Nadal - Djokovic, Roland-Garros 2013. Crédit: Getty Images

2014

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Robby Ginepri (EU) 6-0, 6-3, 6-0 Victoire 2e tour Dominic Thiem (Aut) 6-2, 6-2, 6-3 Victoire 3e tour Leonardo Mayer (Arg) 7-6, 6-4, 6-4 Victoire Huitième Dusan Lajovic (Ser) 6-1, 6-2, 6-1 Victoire Quart David Ferrer (Esp) 4-6, 6-4, 6-0, 6-1 Victoire Demie Andy Murray (GB) 6-3, 6-2, 6-1 Victoire Finale Novak Djokovic (Ser) 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 Victoire

Rafael Nadal le jour de son 9e titre à Roland-Garros, en 2014. Crédit: Imago

2015

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Quentin Halys (Fra) 6-3, 6-3, 6-4 Victoire 2e tour Nicolas Almagro (Esp) 6-4, 6-3, 6-1 Victoire 3e tour Andrey Kuznetsov (Rus) 6-1, 6-3, 6-2 Victoire Huitième Jack Sock (EU) 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 Victoire Quart Novak Djokovic (Ser) 7-5, 6-3, 6-1 Défaite

Roland Garros 2015 : Novak Djokovic bat Rafa Nadal. Crédit: Getty Images

2016

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Samuel Groth (Aus) 6-1, 6-1, 6-1 Victoire 2e tour Facundo Bagnis (Arg) 6-3, 6-0, 6-3 Victoire 3e tour Marcel Granollers (Esp) - Forfait

Roland-Garros 2016 : Rafael Nadal annonce en conférence de presse qu'il doit quitter le tournoi. Crédit: AFP

2017

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Benoit Paire (Fra) 6-1, 6-4, 6-1 Victoire 2e tour Robin Haase (PB) 6-1, 6-4, 6-3 Victoire 3e tour Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-0, 6-1, 6-0 Victoire Huitième Roberto Bautista Agut (Esp) 6-1, 6-2, 6-2 Victoire Quart Pablo Carreno Busta (Esp) 6-2, 2-0 abandon Victoire Demie Dominic Thiem (Aut) 6-3, 6-4, 6-0 Victoire Finale Stan Wawrinka (Sui) 6-2, 6-3, 6-1 Victoire

Stan Wawrinka - Rafael Nadal : la finale de Roland-Garros en 2017 Crédit: Eurosport

2018

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Simone Bolelli (Ita) 6-4, 6-3, 7-6 Victoire 2e tour Guido Pella (Arg) 6-2, 6-1, 6-1 Victoire 3e tour Richard Gasquet (Fra) 6-3, 6-2, 6-2 Victoire Huitième Maximilian Marterer (All) 6-3, 6-2, 7-6 Victoire Quart Diego Schwartzman (Arg) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 Victoire Demie Juan Martin del Potro (Arg) 6-4, 6-1, 6-2 Victoire Finale Dominic Thiem (Aut) 6-4, 6-3, 6-2 Victoire

Rafael Nadal avec sa 11e Coupe des Mousquetaires. Crédit: Getty Images

2019

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Yannick Hanfmann (All) 6-2, 6-1, 6-3 Victoire 2e tour Yannick Maden (All) 6-1, 6-2, 6-4 Victoire 3e tour David Goffin (Bel) 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 Victoire Huitième Juan Ignacio Londero (Arg) 6-2, 6-3, 6-3 Victoire Quart Kei Nishikori (Jap) 6-1, 6-1, 6-3 Victoire Demie Roger Federer (Sui) 6-3, 6-4, 6-2 Victoire Finale Dominic Thiem (Aut) 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 Victoire

Rafael Nadal est toujours le roi de Roland-Garros. Crédit: Getty Images

2020

TOUR ADVERSAIRE SCORE RESULTAT 1er tour Egor Gerasimov (Blr) 6-4, 6-4, 6-2 Victoire 2e tour McKenzie McDonald (EU) 6-1, 6-0, 6-3 Victoire 3e tour Stefano Travaglia (Ita) 6-1, 6-4, 6-0 Victoire Huitième Sebastian Korda (EU) 6-1, 6-1, 6-2 Victoire Quart Jannik Sinner (Ita) 7-6, 6-4, 6-1 Victoire

Rafael Nadal - Roland-Garros 2020 Crédit: Getty Images

