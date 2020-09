Il fallait un exploit. Mais les conditions n’étaient pas réunies. Entre une météo capricieuse et un Central quasi-vide, Océane Dodin n’a pas pu renverser la table face à Petra Kvitova. La tête de série numéro 7 a mieux commencé mais aussi mieux fini avec une fin de deuxième set bien mieux gérée, à l’expérience.

Plus réaliste et plus offensive quand il le fallait, la Tchèque, demi-finaliste en 2012, continue sa route dans ces Internationaux de France. Au prochain tour, elle défiera Aliona Bolsova ou Jasmine Paolini.