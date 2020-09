La cote des favoris

5 étoiles : Rafael Nadal, Novak Djokovic

: Rafael Nadal, Novak Djokovic 4 étoiles : Dominic Thiem

: Dominic Thiem 2 étoiles : Alexander Zverev

: Alexander Zverev 1 étoile : Denis Shapovalov, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Stefanos Tsitsipas

Rafael Nadal : 5 étoiles

Pays : Espagne

Age : 34 ans

Classement ATP : 2e

Roland-Garros 2019 : Victoire

Meilleur résultat : Victoire (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Visuellement, la dernière ligne déborde. Pas besoin d’expliquer pourquoi, une fois encore, Rafael Nadal est favori à la victoire finale sur ce tournoi, devenu sa maison et sa première obsession au moment d'organiser sa saison. S'il a fait l’impasse sur l’US Open, c’est aussi pour mieux se concentrer sur sa conquête annuelle.

Sa préparation n’a cependant pas suivi le rituel habituel, avec une saison de terre battue tronquée où sa mise en place physique et tactique a dû être accélérée. Sa défaite en quart à Rome a jeté le trouble : Nadal arrivera-t-il à court de forme Porte d’Auteuil ? C’est peut-être le plus gros doute qui l’entoure, surtout avec ces conditions de jeu qui l’inquiètent. Avec trois petits matches disputés depuis février, la machine n’est pas tout à fait réglée. Quand on connaît la nécessité de Rafa d’enchaîner les efforts pour monter en puissance, ce Roland-Garros tardif arrive presque trop tôt dans sa saison tronquée.

Reste que son avance naturelle sur l’ocre est telle qu’elle devrait lui permettre de régler la mire en vue des 8es où un duel face à Fabio Fognini pourrait l’attendre. La suite possible ? Zverev en quarts, Thiem en demie et Djokovic en finale. Du lourd mais rien d’insurmontable pour un Nadal en confiance. Après tout, il est ici chez lui : en 95 matches Porte d’Auteuil, il n’a perdu que deux fois (Söderling en 2009 et Djokovic en 2015). On connaît l’expression jamais deux sans trois. Mais avec Rafa, pas sûr qu'elle connaisse une réalité à Roland.

Novak Djokovic : 5 étoiles

Pays : Serbie

Age : 33 ans

Classement ATP : 1er

Roland-Garros 2019 : Demi-finale

Meilleur résultat : Victoire (2016)

Oui, il y a bien deux favoris dans ce Roland-Garros si particulier. Car si Nadal est le candidat légitime, Djokovic est le candidat logique. La nuance est fine mais bien réelle : le Serbe est le meilleur joueur du monde actuellement, sans discussion possible. Sa marge sur le reste du circuit est telle que même quelques sauts de concentration ou des passages à vides momentanés ne suffisent pas à le faire tomber.

Quand Djoko passe en mode Djoker, rien ne lui résiste. Et l’US Open n’a finalement pas changé grand-chose à l’équation : il reste invaincu en 2020, uniquement battu par un geste malheureux de sa part. A l’aise sur terre, le Serbe a gagné le seul gros tournoi de préparation et s’est surtout rassuré quant à sa capacité à retrouver son niveau sur ocre. L’utilisation du toit est aussi de nature à l’aider tant il a souvent eu du mal avec les conditions extérieures de Roland (remembrer le psychodrame de sa demie l’année passée).

Privilège de la tête de série numéro un, son tableau semble franchement dégagé jusqu’à la finale. Pour y retrouver possiblement un cador de la surface : Nadal ou Thiem. Djokovic n’attend que ça.

Dominic Thiem : 4 étoiles

Pays : Autriche

Age : 27 ans

Classement ATP : 3e

Roland-Garros 2019 : Finale

Meilleur résultat : Finale (2018, 2019)

La quête est terminée. Pas forcément là où il l’attendait le plus mais peu importe : Dominic Thiem a enfin un Majeur dans son escarcelle. Quand on sait l’obsession que peut représenter une telle mission chez certains, le voilà libéré d’un poids. Celui qui a tant fait trembler son bras en finale de l’US Open face à Alexander Zverev.

C’est donc un nouvel homme et un autre joueur qui se présente Porte d’Auteuil cette année. Mais dans quel état ? C’est toute la question. Amoureux de la terre-battue, le double finaliste de Roland-Garros ne mettra pas longtemps à s’acclimater aux conditions de jeu. Reste qu’il n’a pas retouché la raquette en compétition depuis Flushing et que sa réadaptation sur terre, surtout celle-ci, demandera un peu de temps.

Autre souci : s’il a su saisir l’opportunité unique d'un Majeur sans Djokovic, Nadal et Federer en demi-finale, les choses devraient revenir "à la normale" sur ce Roland-Garros. Avec un enchaînement Nadal-Djokovic qui l’attend si tout le monde tient son rang. Un double exploit sera donc nécessaire. Jusqu’ici, il n’a jamais réussi.

Alexander Zverev : 2 étoiles

Pays : Allemagne

Age : 23 ans

Classement ATP : 7e

Roland-Garros 2019 : Quart de finale

Meilleur résultat : Quart de finale (2018, 2019)

Longtemps, c’est à Roland-Garros qu’Alexander Zverev a réussi ses meilleures performances en Grand Chelem. Depuis, l’Allemand a mis derrière lui son complexe Grand Chelem. A Flushing, il a même réussi à se hisser en finale en étant franchement moyen en termes de qualité de jeu. Et n’est pas passé loin de rafler la mise avec la même stratégie.

Il en faudra un peu plus Porte d’Auteuil. Car l’Allemand est encore nettement en retrait des trois hommes évoqués plus haut. Aussi parce que son tableau (Thiem, Wawrinka, Monfils et Nadal) est bien plus relevé que d’autres. Reste qu’il sera un des hommes à surveiller sur ce tournoi.

Alexander Zverev (Roland-Garros 2019) Crédit: Getty Images

Stefanos Tsitsipas : 1 étoile

Pays : Grèce

Age : 22 ans

Classement ATP : 6e

Roland-Garros 2019 : 8e de finale

Meilleur résultat : 8e de finale (2019)

Où en est Tsitsipas ? L’année passée, on en attendait beaucoup et on en a eu pour notre argent avec un match de légende face à Wawrinka. Mais ce n’était pas forcément ce qu’il espérait après une campagne de Masters sur terre exceptionnelle. Cette saison, après son faux pas à Rome, il a remis la machine en marche à Hambourg, où les conditions ressembleront presque à celles de Roland. Son tableau est clément et pourrait le mener à un quart contre d’autres adversaires de la Next Gen (Daniil Medvedev, Denis Shapovalov). A surveiller.

Daniil Medvedev : 1 étoile

Pays : Russe

Age : 24 ans

Classement ATP : 5e

Roland-Garros 2019 : 1er tour

Meilleur résultat : 1er tour (2017, 2018, 2019)

Soyons honnête : si le Russe figure dans ce classement, c’est qu’il a encore performé à Flushing (demie) après sa finale de l’année passée. Le Russe n’aime pas la terre battue et on voit mal comment, avec aussi peu de préparation, il saurait s’en sortir beaucoup mieux que par le passé. Mais, avec lui, il ne faut jamais dire jamais.

Diego Schwartzman : 1 étoile

Pays : Argentine

Age : 28 ans

Classement ATP : 13e

Roland-Garros 2019 : 2e tour

Meilleur résultat : Quart de finale (2018)

L’enquiquineur de service. Magnifique d’abnégation dans chacune de ses sorties, Schwartzman arrive gonflé de confiance après sa finale romaine où il aura poussé Djokovic dans ses retranchements. Son jeu typique de terre battue et son expérience en feront un sacré client. Face à lui, la demi-mesure sera interdite. Bon courage à celui qui voudra l’éliminer, surtout sur cette terre si lourde qui lui va parfaitement.

Denis Shapovalov : 1 étoile

Pays : Canada

Age : 21 ans

Classement ATP : 10e

Roland-Garros 2019 : 1er tour

Meilleur résultat : 2e tour (2018)

Non, Denis Shapovalov n’est pas un cador, ni un spécialiste de terre battue. Mais la promesse entrevue du côté de Rome (demie) et une forme de progression linéaire en font un outsider spectaculaire, comme toujours avec lui, de ce tableau final. En accédant aux quarts de l’US Open, il a passé un plafond de verre. Mais il semble encore un peu tendre et pas assez patient pour le jeu sur terre battue en trois sets.

Denis Shapovalov à Rome en 2020 Crédit: Getty Images

