D’habitude, l’histoire a tendance à s’écrire en lettres majuscules, de fait qu’elle soit visible de tous. Cette fois-ci, c’est en minuscules centimètres que cela se quantifie. Il aurait suffi de quelques centimètres plus à gauche ou plus à droite et nous n’aurions pas écrit ces lignes. Dans ce monde fantasmé, le geste de Novak Djokovic resterait sans conséquence majeure, la balle ayant évité de peu la juge de ligne et aurait été uniquement mentionnée dans les vidéos bilan décalées du Majeur américain.

Mais ces centimètres changent tout. Alors qu’il semblait invincible sur cette année 2020, alors qu’une voie royale lui était ouverte vers un 18e Majeur, Novak Djokovic a été éliminé dimanche de l'US Open. Par lui-même et par une "malchance incroyable" pour paraphraser Sascha Zverev, secoué comme tout le monde par le séisme qui a touché New York.

Tout le monde a d’ailleurs été interrogé sur l’évènement. Tout le monde a semblé abasourdi. Mais, rapidement, s’est dégagée une autre évidence, du genre de celle qui écrivent l’histoire, en lettres majuscules mais surtout éternelles : "Nous sommes uniquement au milieu du tournoi et nous savons déjà que nous allons avoir un nouveau vainqueur de Grand Chelem, quel tournoi complètement fou !". Boris Becker a beau être resté proche de Djokovic, il a saisi rapidement l’enjeu de la semaine à venir à Flushing.

"Là, ça devient intéressant…"

Pablo Carreno-Busta, Denis Shapovalov, Borna Coric, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Frances Tiafoe, Daniil Medvedev, Vasek Popsipil, Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime et Dominic Thiem : le futur champion se trouve donc dans cette liste-là. A eux douze (avant les matches de lundi), ils pèsent quatre finales de Majeurs, dont trois pour le seul Thiem, qui ressemble désormais à l’épouvantail du tableau.

"Franchement, c’est une chance énorme pour nous tous, a souligné Coric après sa qualification en quarts. […] Bien sûr, certains d'entre nous sont amenés à faire plus dans le futur. Mais, on ne sait jamais. J’ai vraiment hâte de découvrir qui sera l’élu, je pense qu’on a tous de sacrées chances."

Sascha Zverev a été un peu plus loquace. Car il fait partie des prétendants sérieux. Mais aussi parce qu’il a sa petit idée sur l’héritier à venir, celui qui inscrira son nom sur cette édition 2020 atypique mais ô combien historique. "Il n’y a plus d'anciens vainqueurs de tournois du Grand Chelem dans le tableau. Ça sera un des jeunes, je pense, si vous comptez Thiem comme un jeune, a souri l'Allemand après sa qualification en quarts. Il a évidemment une chance de gagner, bien sûr".

"Là, ça devient intéressant, a poursuivi Zverev qui a vu sa route se dégager très nettement après la sortie du Djoker. Je sais qui est où dans le tableau, je sais qui je peux jouer, je sais qui peut jouer qui. On verra comment ça tourne désormais". L’Allemand est évidemment celui qui est le mieux loti avec une demi-finale possible, à condition d’écarter Coric, face à Shapovalov ou Carreno-Busta. Un autre calibre que le duel qui l’attendait face au Djoker.

Inédit depuis 2014 et 2016

Car le numéro un mondial a déserté un tableau qui ne présentait déjà ni Roger Federer et Rafael Nadal. A eux trois, ils ont cumulé 56 Majeurs sur 66 disputés depuis le sacre du Suisse à Wimbledon en 2003. Pour la nouveauté, il a fallu attendre longtemps, très longtemps.

"C’est franchement génial pour ce sport d’avoir un nouveau vainqueur de Grand Chelem, s’est enthousiasmé Denis Shapovalov avant d’y ajouter, tout sourire, une petite blague qui trahit aussi l’état d’esprit de certains sur le circuit. Ca commence à devenir franchement lassant de voir ces trois gars toujours tout gagner". Cet US Open 2020 va donc leur échapper. Dans des conditions atypiques, encore un fois. Mais des conditions historiques.

Quelle que soit l’identité du lauréat, pour la première fois depuis 2014 et le sacre de Marin Cilic à Flushing, il y aura un petit nouveau dans la confrérie des vainqueurs de Grand Chelem. Quelle que soit l’identité du lauréat, pour la première fois depuis 2016 et la victoire de Wawrinka à New York, il y aura un vainqueur de Majeur qui ne s’appelle ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic.

Il aura fallu bien des mésaventures, des coups du sort et des séismes inattendus pour empêcher ces trois-là d’y arriver encore. Mais depuis mars, l’année 2020 n’est plus faite du même bois que les autres. Cet US Open atypique mais historique en est encore la preuve la plus parfaite. Comme nous tous, Becker a raison de se pincer, presque, pour y croire : "Quel tournoi complètement fou !"

