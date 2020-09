"Je n'ai qu'une seule envie : retrouver ma liberté". Après sa défaite traumatisante concédée mercredi soir face à Varvara Gracheva (1-6, 7-6, 6-0), Kristina Mladenovic, qui a laissé filer quatre balles de match, a fait part de son souhait de quitter New York au plus vite. Mais la Française devra encore attendre jusqu'au 13 septembre avant de pouvoir quitter les Etats-Unis, tout comme les six autres cas contacts de Benoît Paire (Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Grégoire Barrere, Édouard Roger-Vasselin, Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens). La 44e joueuse mondiale a révélé cette information jeudi lors d'un live sur son compte Instagram.