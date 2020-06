US OPEN - Après Serena Williams, la tenante du titre Bianca Andreescu a annoncé mercredi soir sur les réseaux sociaux qu'elle comptait participer à l'US Open 2020, qui prévoit des règles sanitaires strictes.

Si Simona Halep ne jouera (probablement) pas à Flushing Meadows, la tenante du titre sera bien là. Bianca Andreescu a annoncé qu'elle défendrait son titre cette année malgré les conditions et les inquiétudes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, quelques heures après la confirmation de la présence de Serena Williams. "Je n'ai aucun doute que l'USTA (la Fédération américaine organisatrice du tournoi) a mis en place le meilleur plan pour assurer notre sécurité alors que nous allons reprendre le tennis en 2020", explique la sixième joueuse mondiale dans un tweet publié après l'annonce, mercredi par l'USTA, des détails des conditions dans lesquelles se tiendrait le premier tournoi du Grand Chelem post-Covid.

"La décision, je le sais, n'a pas été prise à la légère. Je soutiens et comprends totalement les opinions de chaque joueur sur le sujet, ainsi que leur niveau de confort à l'idée de voyager près ou loin pour jouer sur la plus grande scène mondiale", ajoute-t-elle, en référence aux doutes émis par certains des plus grands joueurs et joueuses (Djokovic, Nadal, Halep) sur leur participation. "J'espère permettre aux millions de fans du monde entier de revoir du tennis", affirme la joueuse de 20 ans qui a remporté l'an dernier à Flushing Meadows son premier titre du Grand Chelem en battant en finale Serena Williams.

L'US Open se jouera à huis clos du 31 août au 13 septembre. Selon le nouveau protocole prévu, les joueurs seront avant leur départ pour New York, à leur arrivée et tout au long de leur séjour, à raison d'une à deux fois par semaine. Ils pourront loger dans un hôtel où deux chambres doubles leur seront réservées, ou bien louer une maison en dehors de Manhattan. Le nombre de membres de leur entourage pouvant les accompagner reste à déterminer. Par ailleurs, la technologie du "hawk-eye" remplacera les juges de ligne sur tous les courts, sauf sur les deux principaux (Arthur-Ashe et Louis-Armstrong). Seuls trois ramasseurs de balles, adultes, seront présents sur les courts.

