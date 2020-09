Osaka - Brady, prime à l'expérience ?

Mais qui pourra arrêter Naomi Osaka dans ce tournoi ? Depuis son retour à la compétition dans la "bulle" (ou plutôt "l'environnement sécurisé") de Flushing Maedows, la Japonaise en est à 9 victoires consécutives sur les courts new-yorkais (malgré son forfait en finale du Premier 5 de Cincinnati). Deux ans après la divine surprise de son premier titre du Grand Chelem outre-Atlantique, la Japonaise semble avoir apprivoisé son nouveau statut de star du circuit WTA. Et en l'absence de six membres du top 10 mondial, elle est vite apparue comme l'une des candidates naturelles au titre.

US Open De sparring à coach de star : Dorian Descloix, l’homme qui murmure à l’oreille d’Azarenka IL Y A 2 HEURES

Mine de rien, Osaka s'est mise en danger, en s'engageant publiquement dans le mouvement de protestation contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis. Elle aurait pu se disperser et ne pas réussir à assumer sur le court, alors que les projecteurs sont peut-être autant braqués sur elle désormais que sur la légende Serena. Portant un masque avec le nom d'une victime afro-américaine lors de chacune de ses apparitions sur le court Arthur-Ashe, elle avait affiché ses ambitions après sa victoire au 1er tour. "En fait, j’en ai 7. Et c’est assez triste que 7 masques ne soient pas suffisants par rapport au nombre de victimes et à leur nom. Mais j’espère que j’irai jusqu’en finale pour que vous puissiez les voir tous."

S'il a laissé filé deux sets en cours de route, Osaka monte clairement en puissance et sera difficile à arrêter. A moins que son corps ne la trahisse encore - une blessure à la cuisse gauche l'avait contrainte au forfait contre Azarenka à Cincinnati et elle a encore un strap impressionnant à cet endroit. Ou que Jennifer Brady ne poursuive son impressionnant parcours sans-faute. L'Américaine de 25 ans, tête de série numéro 28, est la seule joueuse de ce dernier carré à n'avoir pas encore perdu la moindre manche. Mieux, elle n'a pas concédé plus de 4 jeux dans un même set depuis le début du tournoi.

Offensive et solide en fond de court, Osaka n'a laissé aucune chance à Rogers

A son tableau de chasse Caroline Garcia au 3e tour (6-3, 6-3), la championne en 2016 Angelique Kerber (6-1, 6-4) en huitième ou encore Yulia Putintseva (6-3, 6-2), excusez du peu. Puissante au service, percutante du fond, Brady a incontestablement bien des atouts pour prolonger sa surprenante aventure. L'absence de public pour cette première demi-finale en Grand Chelem pourrait l'aider à mieux préparer l'événement mentalement, sans pression superflue liée aux attentes des fans new-yorkais. "C'est un petit peu plus facile de gérer ses émotions sans spectateurs, même si j'aurais adoré avoir cette expérience devant 20 000 personnes sur le Ashe", a-t-elle d'ailleurs avoué, sourire en coin.

Elle a déjà affronté à deux reprises Osaka, le bilan : 1 victoire partout. Mais leur dernier duel remonte à deux ans à Charleston (victoire de la Japonaise 6-4, 6-4). L'insouciance la portera-t-elle jusqu'au bout ? Pourquoi pas, même si son adversaire partira indéniablement favorite.

L'occasion de retrouver Serena était trop belle : Azarenka a étrillé Mertens

Serena-Azarenka, comme au bon vieux temps

Une finale avant l'heure. Victorieuse en 2012 et 2013 face à Victoria Azarenka, Serena Williams retrouve la joueuse biélorusse jeudi soir en demi-finale de l'US Open. Après avoir échoué tout près du but l'an passé (contre Bianca Andreescu, 6-3, 7-5) et il y a deux ans (face à Naomi Osaka, 6-2, 6-4), l'Américaine, qui va fêter ses 39 ans le 26 septembre, devra surmonter l'obstacle Azarenka pour s'offrir une nouvelle place en finale. Une adversaire qui lui réussit plutôt bien. Depuis ses débuts professionnels, Serena Williams l'a emporté à 18 reprises contre 4 défaites.

Mais dans quelle forme arrivera celle qui vise une 24e victoire en Grand Chelem ? Au 3e tour (Sloane Stephens, 2-6, 6-2, 6-2), en huitième (Maria Sakkari, 6-3, 6-7, 6-3) et en quart (Tsvetana Pironkova, 4-6, 6-3, 6-2), l'Américaine a eu besoin de trois sets pour faire la différence. "Je suis capable d'enchaîner et c'est une bonne nouvelle, a déclaré la cadette des soeurs Williams après sa victoire de mercredi soir. Je ne renonce pas et je continue de me battre. Je suis prête à jouer trois sets à chaque match s'il le faut. Ça n'a pas d'importance".

"Serena renvoie de la main gauche ? Un classique pour elle !"

Car pour sa part, Victoria Azarenka n'a pas rencontré de grandes difficultés sur sa route. Hormis en huitièmes de finale contre Karolina Muchova (5-7, 6-1, 6-4), où elle a concédé son seul set depuis le début de l'US Open. En ajoutant son succès lors du tournoi de Cincinnati, fin août, la Biélorusse arrive en pleine confiance avant d'affronter Serena Williams.

"J'adore jouer contre elle. Ce sont toujours de belles batailles, confie Victoria Azarenka, qui avait mis sa carrière entre parenthèses en 2016 pour donner naissance à un petit garçon. C'est l'une des seules joueuses qui arrivent à me pousser dans mes derniers retranchements. Elle me rend meilleure. Je n'ai plus joué contre elle depuis Indian Wells en 2019 (victoire de Serena 7-5, 6-3, 1er tour). Nous n'avions pas très bien joué ce jour-là. Mais là en demi-finales de grand chelem, ça sera différent." Dans les tribunes du court Arthur-Ashe, crise sanitaire oblige, ce sera aussi différent. Ça tombe bien, Serena a avoué avoir moins de pression sans public.

"Serena l’a avoué : elle a moins de pression… sans public"

US Open Brady-Osaka en ouverture, le "classique" Serena-Azarenka ensuite : Le programme des demies dames IL Y A 6 HEURES