Daniil Medvedev a débloqué son compteur ! Ce dimanche, le Russe a remporté à l'US Open son premier tournoi du Grand Chelem. Et pour fêter ça comme il se doit, le tombeur de Novak Djokovic a surpris son monde. Lui qui est d'habitude si peu enclin à montrer ses émotions après avoir remporté une balle de match s'est laissé tomber par terre. Sur le côté. Comme un poisson hors de l'eau. Et cela vient du jeu FIFA, comme il l'a expliqué après coup.

De longues minutes après avoir conclu cette finale, Daniil Medvedev a encore glissé un clin d'œil aux amateurs du jeu vidéo ! "Toutes les légendes vont comprendre. Ce que j'ai fait après le match, c'est L2 + gauche. Merci", a-t-il lâché lors de son interview devant la foule réunie sur le court Arthur-Ashe. Un message énigmatique pour les non-initiés. Mais il s'est ensuite expliqué plus longuement en conférence de presse.

La célébration du poisson mort

Tout vient en fait d'une soirée à Londres pendant le Grand Chelem britannique au début de l'été. Lors d'un soir où il n'arrivait pas à tomber dans les bras de Morphée : "Quand j'étais à Wimbledon, j'étais vraiment en confiance avec mon jeu. Et une nuit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Pendant cinq ou dix minutes, j'ai eu des pensées dingues. Je me disais : 'OK si je gagne Wimbledon contre Novak par exemple, ne pas célébrer serait ennuyeux comme je le fais tout le temps. Je dois faire quelque chose mais je veux faire un truc spécial'", a-t-il raconté. Et puis, il a eu un éclair : "J'aime jouer à FIFA sur Playstation. Et cela s'appelle la célébration du poisson mort."

Ravi de son idée, Daniil Medvedev a gardé ça en tête depuis. Il en a même glissé un mot à certains joueurs pour prendre le pouls. "J'en ai parlé à certains gars dans le vestiaire. Ils jouent à FIFA aussi. Et ils étaient là : 'C'est légendaire'. Tout ceux à qui j'en ai parlé qui jouent à FIFA ont trouvé ça légendaire. C'est ce que je souhaitais".

N'allez cependant pas croire que c'est un coup de communication bien placé pour le jeu vidéo. Même si EA Sports s'est empressé de réagir sur les réseaux sociaux, le Russe a choisi cette célébration comme un clin d'œil à ses proches. "J'ai voulu faire quelque chose de spécial pour les gens que j'aime. Pour mes amis qui jouent à FIFA", a expliqué le vainqueur du dernier Grand Chelem de l'année. Et sa petite blague n'a pas été de tout repos. "Je savais que j'allais le faire. Mais je me suis fait un peu mal. Ce n'est pas facile à faire sur des courts en dur", a-t-il conclu avec le sourire. Encore tout content de son coup.

