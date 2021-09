Un homme en mission à New York. Vainqueur des trois premiers Grands Chelems de la saison, Novak Djokovic visera dimanche le deuxième Grand Chelem calendaire de l'Ere Open. Réalisé une seule fois en 1969 par Rod laver (dans l'Ere Open), cet exploit encrerait encore plus le Serbe dans l'Histoire de son sport.

Autre chiffre symbolique : Novak Djokovic jouera pour l'histoire le jour de sa 31e finale en Grand Chelem, lui qui a gagné ce ticket après sa victoire en demi-finale face à Alexander Zverev . Trente-et-un, c'est un chiffre important car il correspond au record d'apparitions en finale détenu par un certain Roger Federer. Le Suisse s'est présenté 31 fois en finale des tournois majeurs entre 2003 et 2019, en 81 participations. Djokovic a lui réalisé cette performance entre 2008 et 2021, en 67 apparitions.