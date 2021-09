J'ai l'impression de vivre un rêve absolu, a reconnu On s'imagine toujours aller en tribunes, embrasser tout le monde, célébrer ce moment. C'est quelque chose auquel on pense, car on travaille pour qu'il arrive. Et ça s'est réalisé. Sur le moment, c'était beaucoup d'incrédulité. (…) Je ne peux d'ailleurs pas y croire encore." Même dans ses rêves les plus fous, il y a à peine trois mois, elle ne devait pas se permettre un tel scénario tant son été a dépassé ce que l'imaginaire pouvait se permettre. ", a reconnu Emma Raducanu, nouvelle tenante du titre de l'US Open à 18 ans ."

Même si elle ne semble pas faite du même bois que le commun des mortels, elle va sûrement mettre un peu de temps encore à réaliser vraiment. La voilà propulsée comme le nouveau visage resplendissant du tennis féminin. Elle que personne ne connaissait vraiment il y a trois mois. Mais depuis, la Londonienne s'est offerte chez elle, à Wimbledon, un huitième de finale pour sa première participation à un Majeur avant donc de marquer l'histoire ce samedi en devenant la première joueuse issue des qualifications à décrocher un Grand Chelem à l'US Open ! A 18 ans s'il vous plaît.

Sa trajectoire ressemble à une mise sur orbite aussi palpitante que soudaine. "Au début de la saison sur gazon, je venais de finir le lycée", rappelle-t-elle. "Wimbledon a été une incroyable expérience. Atteindre les huitièmes, je ne pouvais déjà pas y croire. Mais j'avais encore faim, j'ai travaillé dur et ici, j'ai vraiment gagné en confiance à chaque tour." Et c'est peut-être ça le plus bluffant dans son histoire captivante. Car si ses qualités tennistiques sautent aux yeux, c'est son mental qui laisse sans voix. Avec cette capacité rare à apprendre à vitesse grand V.

A Wimbledon, la jeune Britannique avait ainsi dû stopper son parcours déjà détonnant en raison de problèmes respiratoires, face à l'Australienne Ajla Tomljanovic en huitièmes. Le stress l'avait subitement rattrapé. Jusque-là, il n'y avait rien d'illogique. On parle alors d'une gamine classée à l'époque 338e mondiale qui s'est retrouvée propulsée sous les feux des projecteurs à la surprise générale avec toute une nation derrière. Mais deux mois plus tard, elle a balayé tous ces soucis d'un revers de main.

Ma plus grande réussite est d'avoir réussi à ne penser à absolument rien d'autre qu'à mon plan de jeu et à la façon de l'exécuter", explique-t-elle. "Je n'ai pas vraiment pensé à autre chose qu'à ce qui se passait sur le court. J'étais concentrée sur ça. C'est la chose dont je suis la plus fière, car c'est ce qui m'a aidé à gagner ce titre." Match après match, Emma Raducanu a déroulé son tennis à Flushing Meadows. Ne laissant pas le moindre set en route à ses adversaires. Elle a maîtrisé ses rencontres et ses émotions, comme une championne reconnue. Même l'immensité du Arthur Ashe avec ses quelque 23.000 spectateurs ne l'a pas impressionné samedi pour cette finale entre teenagers face à la Canadienne Leylah Fernandez . "", explique-t-elle. "."

Encore lycéenne en juin dernier, Emma Raducanu va maintenant se retrouver face à un autre défi de taille : assumer. Sur les courts déjà où elle sera observée de tous avec son nouveau statut de lauréate de Grand Chelem, elle qui est devenue la plus jeune à remporter un Majeur depuis Maria Sharapova qui avait gagné Wimbledon à 17 ans en 2004. Mais aussi en dehors. Car la pression s'annonce dense pour cette championne aussi talentueuse que radieuse. Alors qu'elle a déjà eu les honneurs d'un article dans la dernière édition britannique du magazine Vogue après son explosion à Wimbledon, Emma Raducanu va voir sa vie changer. Samedi, elle a même été félicitée par la reine Elisabeth II !

Elle va donc devoir apprendre à gérer cette exposition médiatique, qui peut être pesante comme l'épisode Naomi Osaka l'illustre malheureusement. "Je n'ai pas encore pensé à tout cela, répond-elle. Je ne sais même pas quand je vais rentrer à la maison. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire demain. J'essaie juste de profiter de l'instant présent, de vraiment tout apprécier. C'est le moment de se détacher de toutes pensées, d'exclure tout programme. En ce moment, je ne me soucie de rien, j'aime juste la vie" Et on la comprend.

