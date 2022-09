Tennis

Les 5 plus beaux points de la finale : Alcaraz et Ruud, artistes associés

US OPEN - Si la finale entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud n'a pas été le match de la quinzaine malgré une fin de troisième set ébourriffante, les deux hommes ont tout de même offert quelques joutes mémorables. Voici les cinq plus beaux points de cette finale de l'US Open 2022.

00:02:34, il y a 27 minutes