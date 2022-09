Tennis

US OPEN finale 2022 - Henin : "Alcaraz est ce qu'il pouvait arriver de mieux au tennis masculin"

US OPEN - Dans Eurosport Tennis Club, Justine Henin a salué l'avènement spectaculaire de Carlos Alcaraz sur le circuit ATP. Pour notre consultante, le tennis, qui va tourner la page du Big Three petit à petit, a de beaux jours devant lui grâce à cet Espagnol de 19 ans qui a su remporter son premier titre du Grand Chelem et accéder à la première place mondiale en 2022.

00:01:05, il y a 26 minutes