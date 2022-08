Une hiérarchie mondiale instable et incertaine. A l'orée du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, Daniil Medvedev est un numéro un mondial contesté. Par Rafael Nadal, évidemment, grand favori pour finir l'année au sommet de la chaîne alimentaire mais également par une batterie de prétendants qui peuvent espérer devenir roi en se couronnant à l'US Open. Voici la liste et les arguments de tous les candidats.

Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz : Cinq hommes pour la place de numéro un mondial Crédit: Marko Popovic

Daniil Medvedev

Classement actuel : 1er

Point au début de l'US Open : 4885 pts

Nombre de titres depuis l'US Open 2021 : 1 (Los Cabos)

Un tenant du titre sous pression. Voilà comment résumer la position de Daniil Medvedev, vainqueur en 2021 et au sommet de la hiérarchie mondiale depuis juin 2022, après un intermède très bref en début de saison. Au moment d'entamer la défense de sa couronne new-yorkaise, le Russe aura perdu sa place de numéro un mondial au profit de Rafael Nadal. C’est évidemment l'Espagnol qui sera son principal adversaire s'il veut conserver sa place.

Pour cela, une solution : gagner le tournoi s'il ne veut pas être dépendant des résultats de l'Espagnol. Mais, à l'écouter, Medvedev a déjà intériorisé la possibilité de perdre son statut, surtout à la vue de sa saison 2022, démarrée par une énorme déception en finale à Melbourne et pour l'instant seulement auréolée d'un titre, l'ATP 250 de Los Cabos.

Bien sûr que je regarde le classement et la bataille pour la place de N°1 mondial, avouait-il au début de l'été. Mais, à moins que je gagne tous les tournois qu'il reste, je sais qu'à la fin de l'année, ça sera probablement Rafa qui terminera numéro un mondial". Reste que le costume lui plaît malgré un revers des conséquences auxquelles il a dû faire, comme il nous l'expliquait dans Sur le circuit, le regard sur moi a changé avec mon titre en Grand Chelem et le fait d'être devenu numéro un. Tu es une cible, et c'est normal". Encore plus à New York où il défendra son titre et son trône. La bataille pourrait être épique. , avouait-il au début de l'été.". Reste que le costume lui plaît malgré un revers des conséquences auxquelles il a dû faire, comme il nous l'expliquait dans The Players' Voice : "". Encore plus à New York où il défendra son titre et son trône. La bataille pourrait être épique.

Nadal - Medvedev, bataille finale, bataille royale

Rafael Nadal

Classement actuel : 3e

Points au début de l'US Open : 5630 pts

Nombre de titres depuis l'US Open 2021 : 4 dont deux Majeurs (Melbourne, Open d'Australie, Acapulco, Roland-Garros)

Le vrai patron en 2022, c'est lui. Victorieux des deux premiers tournois du Grand Chelem cette saison, systématiquement performant quand il était en capacité physique de se présenter sur les courts, Rafael Nadal aborde l'US Open dans la peau du favori logique pour un cinquième titre à Flushing. Mais également pour finir l'année au sommet de la chaîne alimentaire pour la sixième fois de sa carrière (7 pour Djokovic, 5 pour Federer).

"Nadal est le favori pour terminer la saison comme numéro un mondial. Je serais surpris s'il ne terminait pas numéro un mondial", nous a même confié John McEnroe. Il y a de quoi : Nadal a un boulevard devant lui. Absent à l'US Open 2021, il ne défend aucun point et va donc démarrer la compétition dans la peau de numéro un mondial virtuel, devant Alexander Zverev qui sera absent.

Pour Nadal, la donne est simple : il est le seul à avoir son destin entre les mains. Une qualification en finale (1200 points) empêcherait tous ses rivaux, sauf Medvedev, d'espérer occuper le trône. De tous les prétendants, il est le mieux loti. Peut-être aussi le plus surpris. "La lutte pour la place de n°1 mondial ? C'est une époque révolue pour moi, malheureusement", avançait-il en février dernier. Pas tant que ça, finalement…

"Quand Djokovic n'est pas là, Nadal est encore plus favori que d'habitude"

Carlos Alcaraz

Classement actuel : 4e

Points au début de l'US Open : 4740 pts

Titres depuis l'US Open 2021 : 5 (ATP Next Gen, Rio, Miami, Barcelone, Madrid)

Il revient là où tout s'est accéléré. L'an passé, Flushing Meadows tombait raide dingue de Carlos Alcaraz, stoppé en quart par une blessure. Depuis, le jeune prodige a encore pris de l'épaisseur au point qu'il était naturellement cité parmi les favoris à Roland-Garros. Son début d'année 2022 fut exceptionnel mais depuis son élimination Porte d'Auteuil, il a retrouvé des standards plus conformes à son jeune âge.

Plus attendu, moins surprenant pour ses adversaires, Alcaraz doit encore franchir un cap s'il veut pouvoir prendre le pouvoir, déjà, sur le circuit. Lui aussi doit atteindre à minima la finale pour espérer, possiblement en battant Rafael Nadal en demi à la vue du tableau de l'US Open. Pour lui, le vrai enjeu est ailleurs lors de cet US Open : prouver que sa crise de croissance normale est déjà derrière lui.

"Avec Alcaraz, on ne sait pas s'il sera suffisamment régulier jusqu'à la fin de saison, estimait d'ailleurs Mats Wilander, consultant Eurosport. Il a eu une saison sur terre battue fantastique mais récemment ce n'était pas du même niveau. Peut-être est-ce le début de quelques mois compliqués pour lui…". S'il venait à terminer numéro un mondial le 13 septembre prochain, la surprise serait grande. Et l'évènement immense : il deviendrait le n°1 mondial le plus jeune depuis Lleyton Hewitt en novembre 2001.

Plus de 3h de lutte et Norrie a eu le dernier mot : le résumé de sa victoire contre Alcaraz

Stefanos Tsitsipas

Classement actuel : 5e

Points au début de l'US Open : 4845 pts

Titres depuis l'US Open 2021 : 2 (Monte-Carlo et Majorque)

Paradoxal Stefanos Tsitsipas. Alors que son année 2022 reste pour l'instant bien en-deçà des attentes, le Grec pourrait malgré tout terminer au sommet de la hiérarchie mondiale. Son grand mérite aura été de bien plus jouer que tous ses concurrents en cette année avec près de 62 matches au compteur avant Flushing Meadows (74% de victoires).

Son US Open décevant de l'an passé (éliminé au 3e tour par Alcaraz) lui offre en revanche une opportunité en or de faire un bond au classement. Pour lui, même nécessité que pour les autres s'il veut croire à la place de n°1 mondial : viser la finale au minimum. Sa forme du moment, avec notamment sa finale à Cincinnati, l'inscrit parmi les outsiders.

Pour celui qui surveille souvent le classement ATP, la place de n°1 mondiale ressemble en tout cas à un objectif de moyen terme. "Les classements sont là pour une raison, avançait-il en 2021. Ils sont importants. Je pense que pour moi, la prochaine grande étape serait la place de numéro un mondial que j'espère avoir un jour". Pour cela, il faudra probablement enfin franchir le cap qui lui manque en Grand Chelem : gagner le tournoi.

Un super bras de fer : le résumé de Tsitsipas - Medvedev

Casper Ruud

Classement actuel : 7e

Points au début de l'US Open : 4695 pts

Titres depuis l'US Open 2021 : 3 (Genève, Gstaad, Buenos Aires)

Incontestablement, ce serait la plus grande surprise de l'année. Casper Ruud a beau être un excellent tennisman, qui a réussi à élargir sa palette au point de briller sur dur (finale à Miami), il n'a jamais été programmé pour être numéro un mondial à l'inverse de tous les noms cités précédemment. Mais son année 2022 fait de lui un des prétendants au trône malgré tout.

Sorti au 2e tour l'an passé, le Norvégien a l'opportunité de frapper un grand coup pour devenir le premier numéro un mondial norvégien de l'histoire. Mais la tâche pour y parvenir sera… rude. Il faudra, pour lui aussi, accéder à la finale au minimum et espérer des faux pas précoces de ses rivaux. Pas le plus probable mais pas impossible…

Tous les scénarios possibles (explications en anglais)

