Tout était prêt, manifestement. A peine son match face à Danka Kovinic était-il terminé que Serena Williams a vu surgir, sur le stadium Arthur-Ashe, des sommités telles que Billie Jean King ainsi que les présentatrices vedettes de la télévision américaine Oprah Winfrey et Gayle King, chargées d'animer la fête destinée à célébrer les adieux de l'une des plus grandes joueuses de l'histoire. Seul "hic", si on peut appeler ça ainsi : Serena Williams venait de gagner ce match (6-3, 6-3) . Ce qui n'aura pas gâché l'ambiance, loin de là. Mais disons repoussé le cœur de festivités, qui attendront au moins deux jours de plus. Et c'est tant mieux.

On ne fera toutefois pas le reproche aux organisateurs d'avoir anticipé les adieux de la reine : à bientôt 41 ans, une 413e place au classement, un seul petit match gagné en 2022 et une décision de retraite imminente annoncée récemment dans le magazine Vogue, Serena Williams n'était en effet pas favorite de ce match, même face à une joueuse "seulement" classée 80e mondiale. Qu'elle le perde aurait même relevé d'une forme de logique. Seulement voilà : la logique et Serena Williams, ça a toujours fait deux. Surtout à l'US Open.

Tendue au début, maladroite au service et en coup droit, la femme aux 23 titres du Grand Chelem a progressivement réussi à se relâcher pour retrouver, dans les dernières minutes de la partie, un niveau de jeu franchement très correct. Beaucoup plus digne en tout cas de sa grandeur passée que la bouillie de tennis proposée lors de sa dernière sortie à Cincinnati face à Emma Raducanu (défaite 6-4, 6-0).

Sérieuse, appliquée et loin d'être larguée – comme on pouvait le craindre - sur le plan physique, à l'image de ces quelques longs échanges qu'elle a réussi à tenir, Serena a finalement rendu une copie qui permettrait presque de se projeter désormais dans l'autre sens : et si elle était capable, au 2e tour, de créer l'exploit face à la n°2 mondiale Anett Kontaveit et de petit à petit transformer ce dernier bal en ballet grandiose ?

"Je me suis sentie submergée. C'était un sentiment incroyable et un moment que je n'oublierai jamais." (Serena Williams)

On en est encore loin, mais Serena a au moins eu le mérite de relancer la machine à rêver, comme elle a toujours su le faire dans sa carrière. Et tant pis pour ces adieux repoussés, qui rendront l'échéance peut-être encore plus difficile à vivre par la suite. "Parce que plus je vais jouer, mieux je vais jouer et plus j'aurais le sentiment d'avoir encore ma place ici. Donc oui, c'est très difficile. Mais bon, je sais que c'est le moment…", a lâché l'ancienne n°1 mondiale en conférence de presse, tout en continuant à refuser de prononcer le mot "retraite".

C'est sûr que s'il y a bien une chose qu'on sait avec Serena, c'est qu'on ne sait jamais. Même elle, avec toute l'auto-croyance qu'on lui connaît, ne se sentait peut-être pas capable de gérer aussi bien ce moment. Peut-être, aussi, parce qu'elle ne s'attendait pas à vivre un tel moment. Car les adieux ont eu beau être repoussés, la fête, elle, n'en a pas moins été grandiose. Un tantinet grandiloquente au départ, avec ces chœurs invités sur le court avant l'entrée des joueuses. Mais quand la reine des lieux a fait son apparition, dans sa robe noire en diamants et paillettes, accueillie par un immense tifo et une puissante ovation, la soirée a basculé dans l'ivresse.

"Là, je me suis sentie submergée, a raconté celle qui n'a pourtant pas l'habitude de se laisser impressionner comme ça. Je me suis juste dit : est-ce que tout ceci est bien réel ? Vraiment ? C'était un sentiment incroyable et un moment que je n'oublierai jamais. Et en même temps, je devais rester concentrée sur mon match."

Tout New York, et même toute l'Amérique l'attendait. Parmi les 24 000 personnes d'un stadium Arthur-Ashe plein à craquer, figuraient notamment Bill Clinton, Mike Tyson, Hugh Jackman, Spike Lee, Anna Wintour ou Lindsay Vonn, plus bien sûr une large partie de la grande famille du tennis. Dont le clan Williams au complet, à l'exception notable de Richard, le papa. Serena ne pouvait pas ne pas être à la hauteur de ce moment presque surréaliste, peut-être jamais vu dans un stade de tennis. Elle l'a été, évidemment.

Sa carrière touche peut-être à sa fin mais Serena Williams restera une joueuse de tennis jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime jeu, l'ultime balle. Ce dernier tournoi, elle avait voulu en faire une fête - c'est réussi –, mais pas un jubilé. "Quand je rentre sur un court de tennis, je veux toujours donner le meilleur de moi-même, a-t-elle ainsi résumé. J'ai toujours fait ça et je voulais d'autant plus le faire en ce jour particulier. Je suis reconnaissante d'avoir eu cet impact, d'avoir reçu toutes ces louanges mais je n'ai pas encore pris le temps de les écouter. J'aurais tout le temps de le faire bientôt. Pour le moment, je suis encore là donc je n'y pense pas. A ce stade, honnêtement, tout est du bonus pour moi. Le prochain match sera encore plus dur."

Le prochain, ce sera donc face à Anett Kontaveit, n°2 mondiale et très solide pour son entrée en lice face à la Roumaine Jacqueline Cristian, balayée 6-3, 6-0. Les organisateurs de l'US Open devront se surpasser pour concocter une éventuelle soirée d'adieu à la hauteur de celle qui était prévue ce lundi soir. Et Serena aussi, pour la reporter une nouvelle fois à une date ultérieure.

