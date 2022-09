Tennis

US OPEN - Après avoir arraché le tie-break, Jabeur prend le match : sa balle de match en vidéo

US OPEN - lle se savait attendue et elle a su répondre. Ons Jabeur se qualifie pour la première fois pour le dernier carré à Flushing Meadows. La Tunisienne a bataillé dans le 2e set et a eu beasoin du tie-break mais elle s'est défaite de l'Australienne Alja Tomljanovic en deux sets 6-4 7-6. Revivez sa balle de match dans les conditions du direct. L'US Open est à suivre en direct sur Eurosport.

00:01:25, il y a 40 minutes