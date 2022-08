Tennis

US OPEN - Deux bulles et un tie-break : Paire sort encore par la petite porte face à Norrie au 1er t

US OPEN 2022 - Benoit Paire n'a pas résisté très longtemps à Cameron Norrie au 1er tour à Flushing Meadows, sèchement battu 6-0, 7-6, 6-0, mardi sur le court 11. Le Français a rendu les armes en 1h30, laissant le Britannique, tête de série 7 à New York et demi-finaliste à Wimbledon, rallier le 2e tour face au Portugais Joao Sousa.

00:03:09, il y a 43 minutes