L'US Open a beau être le dernier Grand Chelem de la saison, il n'en est finalement pas si souvent que ça son juge de paix ultime, si l'on considère qu'il n'a plus couronné un nouveau numéro un mondial depuis 2003. A l'époque, Juan Carlos Ferrero, malgré sa défaite en finale contre Andy Roddick, avait été cet heureux élu et il est intéressant de noter qu'"El Mosquito" est encore dans les parages en 2022 pour cette grande foire du trône. Mais cette fois par procuration, en tant que coach de Carlos Alcaraz, l'un des trois candidats encore en lice pour accéder au Graal, avec son compatriote Rafael Nadal et Casper Ruud.

Car oui, cette fois c'est sûr, il y aura un nouveau numéro un mondial au terme du Grand Chelem new yorkais. Daniil Medvedev, qui était évidemment candidat à sa propre succession, est assuré de devoir abandonner son règne après sa défaite la nuit dernière face à Nick Kyrgios . A la base, ils étaient quatre à espérer lui ravir son sceptre. Mais Stefanos Tsitsipas a été le premier à céder en s'inclinant dès le premier tour, vaincu par Daniel Galan et peut-être justement un surcroît de pression lié à cette immense opportunité.

Trois restent donc encore debout. Et le mieux placé, plus que jamais, reste Rafael Nadal, absent l'an dernier à New York et donc vierge de tout point à défendre. Largement leader à la Race - grâce à ses titres à l'Open d'Australie et à Roland-Garros - d'une saison dont il aura pourtant manqué pas mal de rendez-vous sur blessures, l'Espagnol n'est plus qu'à trois victoires d'être assuré de (re)devenir numéro un mondial pour la 9e fois de sa carrière, la première depuis le 4 novembre 2019 (il avait ensuite perdu sa place le 3 février 2020).

Le Majorquin reprendrait ainsi le cours d'un règne long pour l'heure de 209 semaines, soit le sixième plus long de l'histoire du classement ATP, derrière Novak Djokovic (373), Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) et Jimmy Connors (268). A 36 ans et 3 mois, il aurait ainsi en ligne de mire deux records détenus par ses rivaux du Big Three : celui du joueur le plus âgé à avoir occupé la place de numéro un mondial (Roger Federer, à 36 ans et 10 mois, en 2018) ; et celui du joueur le plus âgé à avoir terminé une saison à la place de numéro un mondial (Novak Djokovic l'an dernier, à 34 ans et 7 mois). Une performance goatesque, assurément.

Ruud et Alcaraz visent l'histoire

Mais si Casper Ruud ou Carlos Alcaraz venait à lui damer le pion, ce serait tout aussi historique. Ruud, actuellement classé 7e, deviendrait le premier Norvégien à dominer le tennis mondial et le moins que l'on puisse dire est que pas grand-monde ne l'aurait vu venir. Un sacré coup de tonnerre à tout le moins pour celui qui est assuré de quitter New York avec au minimum trois places de gagnées. Et qui passera au pire numéro deux mondial s'il bat Matteo Berrettini en quarts de finale.

Si c'est Carlos Alcaraz, ce serait encore plus fort : le prodige de Murcie, à 19 ans et quatre mois, deviendrait le plus jeune numéro un mondial de l'histoire, largement devant Lleyton Hewitt qui avait 20 ans et 8 mois lors de sa prise de pouvoir en 2001. A l'ère, certes vieillissante, du Big Three, qui avait semblé enterrer définitivement l'époque des teenagers triomphants, ce serait une sacrée performance.

Elle vaudrait par ailleurs à Alcaraz de devenir le quatrième Espagnol numéro un mondial après Carlos Moya et, donc, Juan Carlos Ferrero ainsi que Rafael Nadal. Un Rafael Nadal qu'il pourrait, rappelons-le, retrouver en demi-finales. Ce serait alors, assurément, l'un des matches les plus importants et les plus excitants de l'année, et même plus.

Le classement ATP virtuel ce lundi 5 septembre

1. Nadal 5810 (qualifié pour les huitièmes de finale)

2. Medvedev 5065 (éliminé)

3. Zverev 5040 (forfait)

4. Ruud 5010 (qualifié pour les quarts de finale).

5. Alcaraz 4920 (qualifié pour les huitièmes de finale)

Nadal n°1 si :

. Il atteint la finale.

. Il perd en quarts ou en demies mais ni Alcaraz ni Ruud ne gagne le titre.

. Il perd en huitièmes mais ni Alcaraz ni Ruud n'atteint la finale.

Ruud n°1 si :

. Il gagne le titre en battant un autre joueur que Nadal en finale.

. Il atteint la finale et qu'Alcaraz et Nadal perdent en huitièmes.

Alcaraz n°1 si :

. Il gagne le titre.

. Il atteint la finale face à un autre joueur que Ruud.

