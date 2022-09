Papy Richard fait de la résistance, et même mieux que cela. Face à la jeunesse et à la constance de Miomir Kecmanovic, le vétéran français a assumé jeudi soir une stratégie offensive (61 coups gagnants) pour contourner la dure loi du temps qui passe . Voilà donc le Biterrois au 3e tour de l'US Open, une première pour lui depuis 2018. Il y rejoint Corentin Moutet, comme l'un des deux Bleus rescapés du simple messieurs à ce stade. Alors forcément, il avait de quoi être satisfait.

Ad

D'autant que Richard Gasquet est désormais plus que conscient de ses limites physiques. Il avait même peur qu'elles soient rédhibitoires contre un métronome en fond de court de ce calibre, d'où une approche tactique radicale pour y croire.

US Open La spéciale Nadal, Alcaraz maître des airs et un duel au filet : le top 5 de jeudi IL Y A UNE HEURE

"Je n'étais pas bien après le premier tour (remporté en plus de trois heures 6-4, 6-7, 6-2, 6-2 face au Japonais Taro Daniel, NDLR), j'ai pris une insolation et le soir j'étais mort. Donc avant le match (jeudi), j'avais de très mauvaises sensations, j'étais un peu malade. Alors en arrivant, je me suis dit : 'il faut que j'attaque'. C'est une grande victoire pour moi, parce que c'est un super joueur", a-t-il considéré devant les journalistes après sa performance.

J'ai fait le premier set et ça m'a donné un mental d'acier

Il faut dire que son parti pris audacieux a plus que porté ses fruits. Avec 21 points marqués au filet sur 33 montées (64 % de réussite), Gasquet a parfaitement su priver Kecmanovic de la cadence qu'il aime tant en fond de court. Mais à partir du troisième set, le physique du Biterrois a donné de sérieux signes de faiblesse, on a même cru que le réservoir était épuisé. Et c'est à ce moment-là que la tête a pris le relais, tordant le cou aux stéréotypes qui ont parsemé sa carrière sur ses insuffisances dans ce domaine.

"Les conditions m'étaient favorables : beaucoup de vent, le court rapide, ça m'a changé le jeu. Je ne change pas les chaussures, pas les chaussettes... c'est con, mais c'est beaucoup moins difficile côté physique pour moi, même si le match était dur. J'ai eu un peu mal au genou au troisième set mais j'ai réussi à me bagarrer au quatrième. J'ai fait le premier set et ça m'a donné du courage. Tu ne lâches plus après, tu as un moral d'acier", a-t-il encore lancé.

Pansement sur le nez, Nadal attend le "challenge" Gasquet

Rafa s'est fait mal aux abdos à Wimbledon, alors on ne sait jamais

La suite, ce sont des retrouvailles avec Rafael Nadal dont on pouvait rêver lors du tirage au sort. Elles sont désormais une réalité. On ne connaît que trop bien le bilan à sens unique de leurs affrontements (17-0 pour le Majorquin) , mais Gasquet se réjouit de retrouver celui qu'il connaît depuis ses plus jeunes classes. Un monde les sépare désormais au classement et Nadal est en lice pour le Petit Chelem, mais le Français, toujours aussi passionné par le tennis, joue aussi encore pour ces matches-là, ces grandes occasions qui se raréfient au crépuscule de sa carrière.

"C'est une récompense de le jouer là sur le Central. On a 36 ans tous les deux, mais au niveau de la récupération, nous ne sommes pas égaux. J'y vais pour faire un grand match et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, a-t-il affirmé. En Australie, si (Denis) Shapovalov n'avait pas fait le con, il aurait pu gagner. A Wimbledon, il s'est fait mal aux abdos... Un match de tennis, il faut y aller, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer." Un match de gala, même contre sa bête noire, ça ne se refuse pas.

US Open Quand la Chine s'éveille IL Y A UNE HEURE