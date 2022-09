On savait déjà que Daniil Medvedev, battu en huitièmes de finale de cet US Open par Nick Kyrgios, ne serait plus numéro un mondial au terme de la quinzaine. Mais au profit de qui ? La question est encore à choix multiplies mais le nombre de candidats est désormais considérablement réduit : plus que deux. Rafael Nadal ayant été éliminé en huitième de finale par un Frances Tiafoe au top de sa forme, la voie était libre pour Casper Ruud et Carlos Alcaraz pour atteindre le graal. Les deux jeunes tennismen se sont donnés les moyens et se retrouvent désormais tous les deux en finale.