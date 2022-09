Il se ferait presque oublier. Désormais éclipsé par la brillante nouvelle génération italienne (Matteo Berrettini, Jannik Sinner ou encore Lorenzo Musetti), Fabio Fognini ne porte plus seul les espoirs de tout un pays, comme c'était le cas voici quelques années. Et pour le dire clairement, à 35 ans, le fantasque et talentueux Transalpin a sans doute amorcé doucement mais sûrement son déclin. Mais il est des matches qui vous réveillent un homme et le 2e tour qui l'attend dans la nuit de jeudi à vendredi en fait indubitablement partie.

Pour la seconde fois de sa carrière, Fognini va donc croiser la route de Rafael Nadal en "night session" sur le court Arthur-Ashe . Des sensations spéciales et très positives pourraient bien remonter à la surface. Car voici sept ans, au 3e tour de l'US Open 2015, il avait réalisé l'impensable : remonter un handicap de deux sets et d'un break (6-3, 6-4, 3-1) et pour renverser le "Taureau de Manacor" sous les coups d'1h30 du matin (heure locale) devant les yeux ébahis des spectateurs new-yorkais. Personne n'avait alors jamais réussi cette performance en Grand Chelem, le Majorquin ayant gagné ses 150 matches précédents avec deux manches d'avance.

En 2015, une nuit de folie et un exploit à part

A l'époque, il y avait eu deux matches dans le match. D'abord outrageusement dominé, l'Italien s'était subitement révolté en milieu de troisième manche pour prendre le contrôle total de la partie. Offensif et brillant, il avait, à partir de ce moment-là, fait les points (70 coups gagnants !) et les fautes (57) en jouant notamment un cinquième acte d'anthologie au cours duquel il avait breaké à quatre reprises (contre trois à Nadal), multipliant les fulgurances. Avant de lever les bras après 3h47 de lutte.

Un souvenir indélébile, assurément, dans la tête de Fognini. Ou peut-être pas. "Ce dont je me souviens de cette nuit-là ? Que j'ai gagné ! Et c'est le plus important", a confié l'intéressé au site de l'ATP dans une pirouette dont il a le secret. Mais il le sait, ce 2e tour est loin d'être anodin. Il a même un petit goût vintage qui le fait saliver, rien que d'y penser. Après tout, il n'a plus refoulé le gigantesque court Arthur-Ashe depuis. L'occasion est donc exceptionnelle.

"J'ai 35 ans, plus 20. Ce genre de match face à un grand champion comme lui, c'est la raison pour laquelle je joue encore au tennis : j'adore ces défis. J'espère évoluer à mon meilleur niveau pour lui compliquer les choses et essayer de me battre jusqu'au bout", a-t-il ajouté. En sera-t-il pour autant capable ? Là est la vraie question. Désormais 60e mondial, Fognini n'a plus atteint une finale sur le circuit depuis le Masters 1000 de Monte-Carlo 2019. C'était son dernier grand exploit puisqu'il s'était imposé sur le Rocher en disposant entre autres en demi-finale d'un certain… Rafael Nadal.

Fognini a tout renversé : le résumé de sa victoire contre Karatsev

Depuis, Nadal s'est relevé de sa "blessure mentale"

C'était sa 4e et dernière victoire contre le Majorquin, en 17 confrontations. Depuis, l'Espagnol l'a emporté à Montréal la même année (2-6, 6-1, 6-2), et surtout largement en huitième de finale de l'Open d'Australie 2021 (6-3, 6-4, 6-2). A chaque fois sur dur, donc. Plus préoccupant encore pour Fognini : il a de plus en plus de mal à être régulier dans un même match. Certes, la constance n'a jamais été son fort, mais il semble avoir perdu en mobilité depuis sa double opération des chevilles en mai 2020.

Et de l'autre côté du filet, tout a aussi beaucoup changé depuis sept ans. En 2015, avant cette défaite spectaculaire à l'US Open, Nadal avait déjà perdu à deux reprises contre Fognini à Rio et Barcelone, qui plus est sur terre battue, son royaume pourtant quasi-imprenable. Il traversait alors une phase de doute profond et terminait pour la première fois en dix ans une saison sans le moindre titre en Grand Chelem dans la besace. Tant et si bien que quelques semaines après avoir été renversé par l'Italien, il avait considéré souffrir d'une "blessure mentale".

Mais à force de volonté, et à l'image de sa carrière, l'animal blessé s'est soigné. Sur la seule année 2022, Nadal compte déjà deux Majeurs avant de recroiser Fognini. Vu les trajectoires des deux hommes, la tâche s'annonce même insurmontable pour le natif de Sanremo… De quoi faire preuve d'humilité, sans pour autant s'avouer vaincu d'avance. D'autant que le talentueux Fabio a à nouveau remonté deux sets (pour la 8e fois de sa carrière) à Aslan Karatsev au 1er tour (1-6, 5-7, 6-4, 6-1, 6-4).

Nadal passe mais lâche tout de même un set : retour sur sa victoire face à Hijikata

Le battre sur le Ashe reste évidemment un rêve pour moi

"Je sais que ça va être vraiment dur. Je sais qu'il est favori. Je sais tout ce qu'il est, probablement l'un des deux ou trois meilleurs de l'histoire. Mais voyons ce qui se passe. Je sais comment jouer, je connais son jeu. Il me connaît. Nous nous connaissons très bien et j'essaierai au moins de jouer mon meilleur tennis et d'en profiter autant que possible. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, sinon le meilleur. Je sais comment je dois jouer pour l'embêter. C'est juste un cadeau fantastique que je me suis fait de pouvoir affronter un grand champion comme lui. Le battre sur le Arthur-Ashe reste évidemment un rêve pour moi", a-t-il encore considéré.

Les bonnes ondes de Flushing pourraient éventuellement lui permettre de se sublimer. A moins qu'un autre facteur ne vienne l'aider : l'état physique toujours incertain de Nadal. Ce dernier a d'ailleurs avoué avoir ressenti une certaine nervosité lors de son 1er tour à l'idée de rejouer à New York pour la première fois en trois ans, et ce sous les projecteurs. Les trois heures passées sur le Arthur-Ashe lui auront sûrement permis de rentrer dans son tournoi.

Mais la blessure de Wimbledon lui trotte toujours dans la tête. "C'est évident que j'ai servi un peu en deçà pour éviter de trop agresser la zone abdominale. Le tournoi ne se gagnait pas aujourd'hui, mais il pouvait se perdre aujourd'hui. Il faut être intelligent, y aller pas à pas", a ainsi révélé Nadal. Ceci étant dit, il a aussi indiqué qu'il espérait jouer bien mieux lors de son prochain match. Maître dans l'art de monter en puissance, on l'imagine mal échouer. Fognini est prévenu : il devra sortir le très grand jeu pour rééditer son exploit. Voire un peu plus encore.

