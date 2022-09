Tennis

US OPEN - Une expéditive Garcia face à Riske-Amritraj : les temps forts de la rencontre en vidéo

US OPEN - Caroline Garcia ne s'arrête plus. La Française a enchainé une douzième victoire consécutive sur le circuit et se qualifie en quarts de finale à Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière après son succès contre l'Américaine Riske-Amritraj (6-4,6-1) en seulement 1h22 de jeu. Revivez les meilleurs moments de sa recontre en vidéo.

00:03:15, il y a une heure