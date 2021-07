Félicitations Novak pour 20e titre du Grand Chelem, a ainsi tweeté Federer. Je suis fier d’avoir l'opportunité de jouer dans une ère spéciale remplie de champions. Magnifique performance, bravo !". Comme il l’avait fait pour Rafael Nadal en octobre 2020 , le Suisse, premier à avoir atteint cette marque, s’est fendu d’un message de félicitations envers le Serbe. ", a ainsi tweeté Federer.".

Juste après sa victoire, le Serbe aussi avait tenu à rendre hommage au duo Federer – Nadal, qui lui aura permis de tirer la quintessence de son jeu. "Ça veut dire qu’aucun des trois ne va s’arrêter, a-t-il d’abord rigolé en réponse à une question sur la signification de cette folle course de légende entre les trois. Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, il faut rendre hommage à Rafa et Roger, ce sont des légendes de notre sport et ce sont les deux plus grands joueurs que j’ai défiés dans ma carrière. Ils sont la raison pour laquelle je suis là aujourd’hui, ils m’ont aidé à réaliser ce dont j’avais besoin pour être plus fort mentalement, physiquement, tactiquement. Quand je suis rentré dans le Top 10, j’ai perdu contre eux pendant trois ou quatre ans mais quelque chose s’est inversé à la fin de l’année 2010. Les dix dernières années ont été une aventure incroyable et on ne va pas s’arrêter là".

