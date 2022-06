"Djokovic joue toute sa saison sur ce Wimbledon, un poids non négligeable pour lui"

"C'est une super victoire, surtout en ce moment où c'est un peu compliqué...", s’est réjoui le joueur de 24 ans en conférence de presse. Car depuis sa victoire à Halle, son premier ATP 500 en carrière, l’an passé, tout était allé de mal en pis pour le Mosellan. Sorti d’entrée par Nick Kyrgios, en 5 sets, à Wimbledon, il avait ensuite, hormis une éclaircie lors des JO de Tokyo (quart de finale), enchaîné les contre-performances et les défaites. C’est d’ailleurs après 5 revers consécutifs que, fin octobre 2021, il avait annoncé mettre fin à sa saison.

Au micro d’Eurosport et de Mats Wilander, il est revenu sur cette annus horribilis : "C’était dur pour moi car j’ai fait une mauvaise réaction au vaccin (contre le Covid-19). Après les Jeux Olympiques, j’ai eu le Covid en Australie, des blessures… Donc c’était difficile, ma confiance était au plus bas, rembobinait Humbert, qui n’a pas non plus brillé jusqu’ici en 2022, et avait même perdu 8 de ses 10 derniers matches avant d’arriver à Londres. "J’essaye de faire de mieux en mieux tous les jours donc je suis heureux d’être au troisième tour".

J'adore jouer ce genre de match. Il faut désormais que je progresse dans mon niveau de jeu moyen face à des joueurs moins bien classés

Ce mercredi, le Français a pourtant pris un mauvais départ, puisque breaké d’entrée, avant de reprendre le service adverse puis de perdre à nouveau le sien et de lâcher finalement le premier set. "C’était difficile après le premier set parce qu’on ne pouvait pas jouer ce matin (à cause de la pluie, qui a retardé le début des matches, NDLR), donc c’était dur de rentrer dans le match", a-t-il expliqué. Au point qu’il en a oublié de prendre ses raquettes au moment d’entrer sur le court, comme il l’a avoué à Mats Wilander !

Face à David Goffin, un nouveau défi au 3e tour

"C’était la première fois, a-t-il juré. Mais c’est quand même plus utile pour jouer (sourire)". Une fois la première manche digérée, il a toutefois réussi à lancer la machine : "Quand le 2e set a commencé, j’ai réussi à jouer plus agressif, ça allait mieux. Je savais que Casper (Ruud) n’avait pas joué beaucoup de matches sur cette surface", a décrypté celui qui mène désormais 3-1 aux confrontations directes face au Norvégien. "Je pense qu'il n'aime pas me jouer car je lui enlève beaucoup de temps, surtout sur gazon. Il n'a pas pu se décaler sur son coup droit comme il aime le faire".

"J'adore jouer ce genre de match, a raconté Humbert. J'arrive à bien me lâcher face à ce genre de joueur. Il faut désormais que je progresse dans mon niveau de jeu moyen face à des joueurs moins bien classés", comme par exemple David Goffin, ex-numéro 7 mondial redescendu au 58e rang : "Il joue incroyablement bien sur gazon, donc je m’attends à un match très difficile, mais je pense que je peux faire quelque chose avec mon jeu. Si j’arrive à jouer de façon très agressive, je sais que je peux peut-être le faire". Et donc ouvrir une nouvelle parenthèse enchantée.

