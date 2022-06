Cornet avec autorité

Les Françaises sont à la fête en ce début de Wimbledon. Comme ses compatriotes Caroline Garcia et Diane Parry, Alizé Cornet a remporté son deuxième match d'affilée dans ce début de quinzaine jeudi. Elle a fait preuve d'une belle autorité sur le court 14 pour se défaire de l'Américaine Claire Liu, 75e mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h24 de jeu. Au 3e tour du Majeur britannique, elle pourrait avoir le redoutable honneur de défier l'invincible (depuis 36 matches) numéro 1 mondiale Iga Swiatek qui sera opposée plus tard dans la journée à la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove.

Ad

Wimbledon Le Covid-19 frappe encore : Roberto Bautista-Agut forfait IL Y A UNE HEURE

Plus percutante et constante en fond de court, Cornet a bien mené son affaire. Pourtant menée 0/40 sur son premier jeu de service, la Niçoise a écarté le danger et a ensuite fait la différence à 2-2 avant de conclure la première manche sur l'engagement adverse. Avec un break d'entrée de second set, elle a enfoncé le clou. Et même si Liu a refait son retard au prix de pas mal d'agressivité et de belles volées (6-3, 4-3), Cornet a immédiatement réagi en appuyant à nouveau sur l'accélérateur pour enlever les deux derniers jeux.

Wimbledon De Neuilly-sur-Marne au Centre Court : l'étonnant parcours d'Harmony Tan, la joueuse aux mille faces IL Y A 15 HEURES