Caroline Garcia (47e au classement WTA) et Kristina Mladenovic (53e) ont réussi de belles performances lundi au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Dubaï en éliminant respectivement Angelique Kerber (26e) et Petra Martic (21e). Caroline Garcia, malheureuse à Lyon la semaine passée et qui était menée 4-1 dans le troisième set par l'ex-N.1 mondiale allemande, a enchaîné cinq jeux d'affilée pour s'imposer (3-6, 6-2, 6-4). Au 2e tour, elle affrontera la lucky looser italienne Martina Trevisan (90e).