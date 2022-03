Humilité et travail. Ce sont sans doute les deux caractéristiques principales de Casper Ruud. Bourreau d'entraînement et d'une rigueur absolue, il ne paie pas de mine de prime abord et ne se distingue pas vraiment par son charisme sur et en dehors du court. Mais le Norvégien fait bien partie des 8 premières têtes de série à Indian Wells. Un statut gagné à la force du poignet après cinq titres décrochés sur le circuit ATP l'an dernier , soit le deuxième meilleur total à égalité avec Novak Djokovic, juste derrière Alexander Zverev (6).

Et pourtant, il continue de passer sous les radars quand il s'agit de citer les prétendants à la victoire en Californie. Comment l'expliquer ? Deux constats s'imposent : si Ruud affiche déjà un palmarès respectable avec 7 trophées conquis à 23 ans, il s'agissait à chaque fois de tournois ATP 250, catégorie la moins prestigieuse du circuit et où la concurrence est donc la moins relevée. Par ailleurs, à l'exception notable de sa victoire à San Diego, il s'est toujours imposé sur terre battue.

Terrien accompli, il a su s'adapter au dur

Son triplé marquant Bastad-Gstaad-Kitzbühel l'été dernier ne lui a ainsi pas attiré que des louanges. En regardant la composition du dernier carré en Autriche, Nick Kyrgios avait ainsi relevé le manque d'opposition, accusant même Ruud de "voler" ainsi des points. Si l'attaque était aussi gratuite que malvenue, elle renforçait l'idée que Ruud serait en quelque sorte fort avec les faibles, et faible avec les forts, et très limité sur surface dure. Une caricature que le Norvégien a progressivement démontée fin 2021 avec un titre à San Diego donc, mais aussi deux quarts à Vienne et Bercy, ainsi qu'une demi-finale au Masters en indoor pour sa première participation.

A Turin, il avait ainsi dominé Andrey Rublev, alors numéro 5 mondial, et Cameron Norrie qui s'était distingué quelques semaines plus tôt en s'imposant à… Indian Wells. Sur la surface abrasive californienne qui prend bien le lift, Casper Ruud a d'ailleurs bien des atouts à faire valoir grâce à son coup droit lasso et à sa constance à l'échange. Déterminé à progresser, il s'est d'ailleurs fixé un objectif. "J'espère aller au moins un tour plus loin que l'an passé, ce qui signifierait un quart de finale (il avait perdu en huitième contre Diego Schwartzman 6-3, 6-3, NDLR)", nous a-t-il confié.

Un parcours miné avant d'éventuellement défier l'exemple Nadal

S'il y parvient, il sera vraisemblablement de plus en plus difficile de ne voir en lui qu'un terrien. Car sur son parcours, après une entrée en lice potentiellement piégeuse face au serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (huitième-de-finaliste à l'Open d'Australie), il pourrait retrouver dès le 3e tour un certain… Nick Kyrgios pour un match qui pourrait faire des étincelles vu le passif entre les deux joueurs.

En plus de leurs échanges sur les réseaux sociaux, leur seul duel précédent sur le court avait ainsi donné lieu à une auto-disqualification mémorable de l'Australien à Rome en 2019 après avoir écopé d'un jeu de pénalité pour son langage fleuri. Puis en huitième, Jannik Sinner lui ferait face si la logique est respectée. Un autre obstacle de taille avant de retrouver éventuellement Rafael Nadal en quart.

Absent de dernière minute à l'Open d'Australie à cause d'une entorse à l'entraînement, Ruud n'a pas de repères sur dur cette saison, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il manque de confiance. En février, il a remporté le seul tournoi sur lequel il s'est engagé jusqu'ici sur la terre battue de Buenos Aires, renversant Diego Schwartzman devant son public en finale (5-7, 6-3, 6-2). Depuis, il a toutefois connu une défaite en Coupe Davis contre Alexander Bublik (6-4, 5-7, 6-4) le week-end dernier en Norvège, mais les conditions de jeu étaient bien différentes en indoor.

Une rampe de lancement pour "atteindre un quart en Grand Chelem"

Dans le désert californien, son tennis solide de fond de court devrait bien mieux s'exprimer. D'éventuels bons résultats lors de cette tournée nord-américaine pourraient ainsi lui permettre d'aborder dans des conditions optimales le printemps sur ocre, la partie la plus importante de l'année pour lui.

"L'enchaînement Indian Wells-Miami, c'est vraiment un super voyage, surtout parce que les alentours sont magnifiques, mais aussi parce que les tournois sont fantastiques. J'ai hâte que la saison sur terre en Europe débute, avec Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et bien sûr Roland-Garros qui surpasse tout. Pour être plus précis, j'ai un objectif : atteindre un quart de finale en Grand Chelem. C'est dans ces tournois que je me suis le plus déçu l'an passé, et c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à faire", a-t-il indiqué.

Alors au diable l'éventuelle pression liée à son nouveau statut de Top 10. Méthodique et ambitieux sans fanfaronner, Ruud veut suivre l'exemple d'un Nadal (son adversaire potentiel en quart), jamais aussi redoutable dans son royaume terrien que quand il a déjà posé son tennis et acquis des certitudes sur dur. "Je sais que c'est une année importante, à cause des résultats que je dois défendre de la saison passée. Et en même temps, je sais que tout le monde ne sera pas capable de les défendre parce que le classement reprend son fonctionnement normal après s'être étiré sur deux ans. Mais bien sûr, j'ai faim et j'en veux plus."

