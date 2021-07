L'argent ou le bronze. Thomas Goyard s'est qualifié jeudi pour la régate finale de planche à voile aux Jeux Olympiques de Tokyo et peut espérer décrocher une médaille, qui ne sera en revanche pas du métal le plus précieux puisque le Néerlandais Kiran Badloe ne peut plus être rejoint en tête.

Vainqueur jeudi de la manche initiale, puis 9e et 3e, Goyard, champion d'Europe 2021 et 3e aux Mondiaux 2020, occupe la 2e place au classement avec 52 points contre 33 à Badloe désormais assuré du titre. Mais le classement est serré pour les deux autres métaux : l'Italien Mattia Camboni talonne le Français à la 3e place avec 54 pts et le Polonais Piotr Myszka occupe la 4e avec 57 points.

Tokyo 2020 Picon aura sa médaille, reste à en connaître la couleur IL Y A 3 HEURES

Comme Picon ?

Les 5e et 6e peuvent aussi se mêler à la lutte pour une médaille. Une ultime manche, la "medal race" sera disputée samedi pour laquelle seules les dix premiers au classement sont qualifiés et à l'issue de laquelle les points compteront double (2 pts au 1er, 4 au 2e...). Les Néerlandais règnent sans partage sur le titre olympique depuis trois éditions avec le doublé de Dorian van Rijsselberghe en 2012 à Londres et 2016 à Rio.

Thomas Goyard (Jeux Olympiques de Tokyo 2020). Crédit: Getty Images

Chez les dames, la Française Charline Picon, assurée d'une médaille , peut remporter samedi un 2e titre olympique après celui de Rio 2016. Les Jeux ont souvent souri aux planchistes français avec les autres médailles d'or de Faustine Merret en 2004 et de Franck David en 1992, l'argent pour Julien Bontemps en 2008 et le bronze de Pierre Le Coq à Rio en 2016.

Julien Bontemps est désormais l'un des deux entraîneurs de Charline Picon avec Cédric Leroy, tous deux présents à Enoshima, site des épreuves de voile.

Tokyo 2020 Picon et Goyard toujours en course pour le titre IL Y A UN JOUR