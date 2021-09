Les volleyeurs français, champions olympiques à Tokyo , affrontent leurs hôtes de la République tchèque en huitièmes de finale de l'Euro lundi (19h) à Ostrava, au début de la dernière semaine d'un interminable été de près de quatre mois.

Finale de rêve et finish de fou : le résumé du sacre des Bleus

Si Ostrava a organisé dimanche son marathon annuel, dans les rues de la ville et le long de l'Ostravice, affluent du fleuve Oder, de leur côté, les coéquipiers de Benjamin Toniutti se lancent lundi dans le sprint final de leur course de fond de l'été 2021, seize semaines qui les ont amenés de Rimini (Italie) pour la Ligue des nations à l'Europe centrale pour l'Euro, en passant évidemment par Tokyo et les Jeux olympiques. Sans oublier Mulhouse, Okinawa et Belfort pour les préparations.

Championnat d'Europe 5/5 : Les Bleus ont réussi une phase de poules parfaite 09/09/2021 À 18:29

Notre jeu est bien en place, mais il y a tout le côté fraîcheur mentale et physique qui entre en compte

Ils arrivent un peu fatigués par ces longues semaines à enchaîner les matches -contre la République tchèque, ce sera la 31e rencontre officielle depuis le 28 mai- mais surtout animés d'une confiance au sommet , portés par la vague du titre olympique historique remporté il y a un mois au Japon.

"Notre jeu est bien en place, mais il y a tout le côté fraîcheur mentale et physique qui entre en compte. Là, forcément il y a des équipes qui sont en préparation juste pour ces quinze jours alors qu'on s'est préparé pour les Jeux olympiques et c'était il y a un mois. Il y a une différence, il va falloir essayer de compenser", note l'attaquant-réceptionneur Trévor Clévenot.

Le souvenir de la déconvenue de 2017

Au premier tour à Tallinn, les Français n'ont été mis en difficulté que par l'Allemagne, les quatre autres adversaires (Slovaquie, Croatie, Lettonie, Estonie) étant largement en-dessous. Résultat: cinq victoires et une seule manche concédée avant ce huitième contre la Tchéquie.

"On va maintenant rencontrer des équipes de plus en plus fortes. Ils vont être chez eux et ils nous avaient sortis en huitième de finale de l'Euro en 2017", se remémore le central des Bleus et de Montpellier Nicolas Le Goff. "Ce ne sont désormais que des matches couperets, donc on est à l'abri de rien."

Le danger, ce serait qu'ils connaissent un moment de folie et qu'ils commencent à dominer une partie de la rencontre

De la déconvenue contre les Tchèques il y a quatre ans, au terme d'un été au cours duquel les Français avaient remporté la Ligue mondiale (ancêtre de la Ligue des nations) au Brésil, il reste neuf des quatorze joueurs français dans l'effectif cette année, contre six Tchèques.

"Le danger, ce serait qu'ils connaissent un moment de folie et qu'ils commencent à dominer une partie de la rencontre. Parfois, quand on a la réussite, le public et tout le reste, ça peut faire basculer un match", souligne Le Goff. Les Français ont eu un avant-goût de la particularité d'évoluer devant un public acquis à la cause de leurs adversaires à Tallinn au premier tour contre l'Estonie, même si la salle d'Ostrava, dédiée habituellement au hockey sur glace, sera à une jauge réduite de 50%.

Mais c'est surtout le plaisir de rejouer enfin devant le public qui l'emporte. "Ça fait du bien ! Même si c'est contre nous, ce n'est pas grave, on prend ce qui est à prendre. Ça nous booste un peu", assure Clévenot, qui a évolué en Italie à Piacenza la saison passée.

Championnat d'Europe Les Bleus se font plaisir 08/09/2021 À 18:23