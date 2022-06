1

Comme le tour qui a manqué à la Toyota leader de Kazuki Nakajima pour l'emporter, en 2016. Un coup de théâtre qui a profité à la Porsche de Romain Dumas, Neel Jani et Marc Lieb.

2

Bob Wollek reste le "Poulidor du Mans" : 30 fois au départ - à plusieurs reprises avec une voiture capable de l'emporter - le Français ne s'est jamais mieux classé que deuxième.

3

Le nombre d'envolées dans les aires totalisées par les deux Mercedes lors de l'édition 1999.

8

C'est le nombre de voitures qu'est parvenue à placer une même marque tout en haut du classement finale de l'édition 1983. Porsche évidemment, avec ses magnifiques 956.

9

Le nombre de victoire de Tom "Monsieur Le Mans" Kristensen dans la Sarthe.

15

Hans Heyer, autre champion dans un registre peu envié... L'Allemand s'est inscrit 15 fois à la course sans jamais voir l'arrivée.

20

En mètres, l'écart de distance le plus faible entre le vainqueur et le deuxième en 1966, après un quiproquo. Sûr de son triplé, l'usine Ford a demandé à ses trois équipages de finir en formation serrée. Et à la n°1 de Ken Miles et Denny Hulme de laisser la n°2 de Chris Amon et Bruce McLaren de monter à sa hauteur.

Après coup, la direction de course considère que les GT40 Mk II ont franchi ensemble la ligne d'arrivée, et qu'un ex aequo n'est pas possible. Partie 20 mètres derrière la n°1, la n°2 est déclarée gagnante car elle a parcourue une plus grande distance. 20 mètres pour l'éternité.

24 - 2

Louis Rosier a remporté l'édition 1950 de la plus grande course du monde en ayant piloté sa Talbot-Lago l'intégralité de l'épreuve excepté, histoire de laisser son fils Jean-Louis accomplir deux tours.

33

Le nombre de Porsche au départ en 1971, sur un total de 49 bolides.

349

En kilomètres, l'écart qui a séparé la Bentley vainqueure en 1927 de sa plus proche suivante à l'arrivée.

405

En km/h, le record de vitesse officiel réalisé en 1988 dans la ligne droite des Hunaudières par Roger Dorchy au volant du proto WM P88, à moteur Peugeot. En vérité, le bolide aurait culminé à 407 km/h mais annoncer 405 km/h aurait permis de faire un clin d'œil à la Peugeot 405, le dernier modèle des usines de Sochaux.

Ce record est probablement devenu impossible à battre suite à l'ajout de deux chicanes en 1990.

