Nicky Catsburg s'est déclaré “content de voir” Andy Priaulx remporter sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao le week-end dernier.

Catsburg et Priaulx se sont accrochés à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan le mois dernier ; l'équipe de Priaulx, Cyan Performance Lynk & Co, s'était montrée critique du Néerlandais, qui avait reçu une pénalité pour son rôle dans l'incident.



Le pilote BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team était cependant catégorique sur le fait qu'il n'était pas responsable de la collision, et il a tenu à féliciter Priaulx peu après le podium de la Course 3 à Macao.



“Une chose dont j'étais très content, c'est qu'Andy n'ait pas dû céder ca victoire, car c'est forcément très agréable pour lui de gagner après une saison difficile, comme la mienne,” a déclaré Catsburg. “C'est très cool qu'il ait gagné une course ; je lui ai dit ‘bien joué, je suis très content de voir ça’, et c'est honnête. Pas parce qu'il était dans le mur à Suzuka, mais il a connu une saison dure, et venir gagner ici, c'est vachement bien, c'est sympa pour lui.”

The post Catsburg félicite son rival Priaulx pour sa victoire à Macao en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.