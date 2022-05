Le pilote wildcard Eric Cayrolle n'était pas là pour faire le nombre lors de ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur son circuit à domicile à Pau au début du mois.

Cayrolle, résident de Pau, a rejoint les habitués du WTCR au volant d'une Audi RS 3 LMS de Elite motorsport by Comtoyou et a terminé 14e des deux manches qui composaient le week-end de la WTCR Clean Fuels for All Race of France.Et le directeur de l'équipe Comtoyou, François Verbist, était impressionné par ce qu'il a vu du pilote vétéran français., a déclaré Verbist.Cayrolle, 59 ans, a insisté sur le fait que cette pige demeurerait unique, mais Verbist a déclaré que sa performance faisait de lui un pilote digne de prendre part au WTCR.a déclaré Verbist.Pendant trois jours, 100 000 fans ont assisté à la manche d'ouverture du WTCR 2022 - FIA Touring Car Cup dans les rues de Pau. Ce chiffre inclut les fans qui ont assisté au Grand Prix de Pau et les attractions faisant partie du premier Pau Motors Festival.Le statut de wildcard de Cayrolle ne lui permettait pas de marquer des points au classement général du WTCR. Les inscriptions sont acceptées course par course pour tous les événements WTCR. Cliquez HERE pour plus d'informations..