Ceccon s’attend à un retour “intense” à Sepang en WTCR

Kevin Ceccon fait son retour au Sepang International Circuit pour la super-finale de la saison WTCR, boosté par son double podium à Macao et par le fait qu'il est l'un des rares pilotes sur la #WTCR2019SUPERGRID à avoir déjà couru sur l'ancien site du Grand Prix de Malaisie.

Comme Ma Qinghua, son coéquipier chez Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, Ceccon a roulé sur les 5,543 kilomètres de ce tracé en GP2 Series en 2013.



“J'ai fait le simulateur pour Sepang et j'ai vraiment hâte d'y aller maintenant. Cela va être un week-end intense, où tout va se passer sur deux jours. Je suis vraiment concentré sur le fait de signer un très bon résultat car j'aime la Malaisie, j'aime ce circuit et je me rappelle quand j'y ai couru en GP2.”



“Bien sûr, la voiture est complètement différente : en GP2 c'est une monoplace très légère avec beaucoup d'appui, mais au moins je connais le circuit.”



“C'est la dernière course de l'année et il nous faut obtenir le meilleur résultat possible. Ce sera ma première course en voitures de tourisme de nuit, avec les projecteurs ; ce sera donc quelque chose de nouveau et de vraiment différent par rapport aux autres courses. Tout le monde va se battre, nous devons donc être prêts.”

