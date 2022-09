Si Mikel Azcona ou Gilles Magnus devaient décrocher le titre en 2022, une page d'histoire sera écrite.

Jamais auparavant un pilote espagnol (Azcona) ou belge (Magnus) n'avait remporté un titre de champion du monde de voitures de tourisme de la FIA.



Azcona, qui pilote une Hyundai Elantra N TCR pour le BRC Hyundai N Squadra Corse, est le pilote dans la course au titre avec une avance de 35 points sur l'actuel deuxième, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), ce qui fait de lui leGoodyear #FollowTheLeader.



Cependant, avec 65 points offerts lors des deux épreuves de clôture de la saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup à Bahreïn et en Arabie Saoudite, Magnus, pensionnaire du Comtoyou Team Audi Sport, reste en lice pour le titre en WTCR, à 76 points d'Azcona.



Les nations de Girolami (Argentine), de Rob Huff (Grande-Bretagne), troisième, et de Nathanaël Berthon (France), cinquième, ont déjà célébré des titres de la FIA World Touring Car dans le passé, Huff ayant remporté le Championnat du monde de tourisme de la FIA en 2012.



CliquezICIpour voir le classement provisoire du WTCR.

