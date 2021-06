Animateur du championnat WTCR, Tom Coronel a décroché une victoire des plus populaires pour son retour en TCR Europe qui se produisait sur un circuit de Zandvoort new look ce week-end.

Au volant d'une Audi RS 3 LMS de génération précédente alignée par l'équipe de pointe en WTCR Comtoyou Racing, Coronel a battu l'ancien pilote WTCR Jack Young, son coéquipier Comtoyou Dušan Borkovič terminant troisième.



"Au départ, j'ai un peu touché le limiteur et j'ai perdu un peu de temps et Nico (Baert) a pu me dépasser", a expliqué Coronel. "Après cela, je me suis retrouvé plusieurs fois à côté de Nico mais nous nous respectons mutuellement et j'ai donc pensé que ce n'était pas un problème. Finalement, j'ai plongé d'un côté puis de l'autre et je ne m'attendais pas à ce qu'il reste à l'extérieur car c'est sale à cet endroit mais je l'ai senti à côté de moi et nous nous sommes touchés. Ensuite, je voulais parler directement à l'équipe à la radio, mais j'ai appuyé sur le bouton jaune en pleine course à la place et Borkovič m'a dépassé. Finalement, j'ai dépassé Borkovič à l'intérieur de Tarzan et j'ai vu que je rattrapais Young qui n'était pas très constant dans ses tours. Quand j'étais derrière lui, j'ai plongé à l'intérieur et ça a marché. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous savons que la régularité est là, nous savons que la vitesse est là, mais tout doit être réuni et parfois c'est un peu difficile, mais finalement nous l'avons fait."



Niels Langeveld, qui a obtenu un podium lors de sa campagne WTCR en 2019, a terminé quatrième sur son circuit national au volant d'une Hyundai Elantra N TCR, tandis que Franco, le jeune frère de Néstor Girolami, a pris la cinquième place au volant d'une Honda Civic Type R TCR, une place devant Baert.



Une deuxième course du TCR Europe est prévue aujourd'hui à Zandvoort à 13h00 heure locale. Coronel se concentrera ensuite sur le WTCR - FIA World Touring Car Cup, qui reprendra sur le Circuito do Estoril du 25 au 27 juin.

