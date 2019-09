Coronel veut continuer sur sa lancée à la WTCR Race of China

Tom Coronel a bon espoir d'être aussi performant qu'il l'a été récemment en TCR Europe lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO reprendra avec la WTCR Race of China la semaine prochaine.

Coronel a fini deuxième des deux courses de TCR Europe à Oschersleben en Allemagne le mois dernier, au volant d'une Honda Civic Type R TCR engagée par Boutsen Ginion Racing.



Bien qu'il doive relever le défi de repasser d'une Honda à la CUPRA pour les trois courses au Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre, le Néerlandais croit avoir le talent pour faire aussi bien qu'en TCR Europe dans la catégorie reine qu'est le WTCR / OSCARO.



“Je suis en bonne forme et sur une belle lancée, ça me rend confiant et ça aide toujours,” déclare le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. “Bien sûr, la concurrence est très relevée dans un championnat du monde, et la moindre erreur ou la perte d'un millième de seconde peuvent causer de grandes difficutés. Mais plus on fait de courses, plus on est affûté. Je me sens prêt, et je sais quand c'est le 'Tommy Time', quand c'est le bon moment.”



Coronel a pris deux 15e places et une 17e lors que le WTCR / OSCARO a visité le Ningbo International Speedpark en septembre dernier. “J'adore Ningbo, c'est un circuit très technique. Il faut toujours faire attention vu la vitesse d'entrée du premier virage jusqu'au second, c'est comme un slalom. C'est un compromis.”

