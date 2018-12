Nicky Catsburg sera plus que conscient du haut niveau de compétition du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO lorsqu'il rejoindra la série en 2019.

Après avoir signé en tant que l'un des quatre pilotes Hyundai Motorsport aux côtés d'Augusto Farfus, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, Catsburg a révélé qu'il avait regardé la première saison de la WTCR OSCARO avec un vif intérêt après avoir remporté une victoire en championnat du monde de supertourisme FIA WTCC auquel il a pris part de 2015 à 2017.



"Je suis vraiment heureux de retourner en supertourisme en 2019 en rejoignant le WTCR", a déclaré Catsburg, qui a piloté pour BMW en GT cette saison. "J'ai assisté à la plupart des courses WTCR et je ne peux pas nier que voulait vraiment en faire partie en 2019.



«J'ai déjà travaillé avec Gabriele et Augusto et je connais bien Norbi depuis l'époque du WTCC. Honnêtement, je suis impatient de travailler avec eux l’année prochaine. Je n'ai pas encore piloté de voiture TCR, mais Gabriele vient de remporter le championnat, alors je suis sûr qu'il me mettra rapidement à niveau. »



Catsburg combinera son programme WTCR avec une participation au Championnat du monde d'endurance FIA pour BMW.

The post De spectateur à acteur : Catsburg rejoint la grille du WTCR en 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.